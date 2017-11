Este viernes la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer el himno oficial que se interpretará durante la visita que realizará el papa Francisco a las ciudades de Puerto Maldonado (Madre de Dios), Trujillo (La Libertad) y Lima, el próximo año.

'Con Francisco a caminar' es el nombre de la canción que caracterizará la visita papal, la misma que obtuvo el primer lugar en el concurso nacional.

El autor y compositor del himno ganador es Óscar Quiñones Enciso y la interprete, su hermana, Elizabeth. Y a continuación te contamos cómo fue la creación de la canción.

Oscar y Elizabeth son profesionales en la Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación, respectivamente. Ambos son catequistas en la parroquia la Buena Nueva de San Juan de Lurigancho.

Cuando Elizabeth se enteró de la convocatoria de la Conferencia Episcopal Peruana para la creación de la letra y música del himno papal, le propuso a su hermano concursar y Óscar aceptó entusiasmado, porque señalan que la música siempre los ha unido como familia.

Tras la creación de la letra de 'Con Francisco a caminar', se hizo la mezcla musical y fue allí cuando decidieron incorporar la participación del coro de niños para complementar la propuesta que enviarían al concurso.

'Con Francisco a caminar' llama a los peruanos a vivir en unidad y tomar la visita del Papa Francisco como una renovación de la fe.

En sus líneas, se canta a un país de gran nobleza y con un gran corazón, que no se rinde, que no deja de creer, que no deja de rezar.

Musicalmente, esta melodía posee una mezcla de instrumentos peruanos como el cajón y quena, además de la guitarra acústica y batería, y consigue articular muy bien los diversos acordes.