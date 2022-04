Un nuevo episodio de violencia contra la mujer se ha puesto al descubierto luego de que el mismo agresor, identificado como Sebastián Palacín, narró cómo agredió sexualmente a una mujer que se encontraba en estado de inconsciencia.

El sujeto, mediante un vídeo, narró cómo junto a un compañero, se reunió con dos mujeres en estado de ebriedad y mantuvieron relaciones mientras una de ellas se quedó dormida. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha pronunciado ante la difusión de la narración.

El vídeo fue publicado por el mismo Palacín mediante sus redes sociales y ha causado indignación. Sin embargo, debido a la terrible confesión Sebastián Julián Paladín habría optado por eliminar sus redes sociales.

“Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al @MininterPeru identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos”, señaló el MIMP.

El joven, identificado como Sebastián Palacín, es hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín.

Sebastián Palacín , hijo del presidente de Indecopi Julian Palacin. (Pt 1) pic.twitter.com/VNfHFUUYqX — Perú Out Of Context (@OutPeru) April 26, 2022

“Nos solidarizamos con las víctimas y hacemos un llamado para que acudan a los servicios del MIMP. Los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100 se encuentran a disposición para atenderlas , así como cualquier otro caso de violencia”, agregó mediante sus redes sociales el MIMP.

Sobre el video de un hombre narrando haber cometido una violación sexual contra dos mujeres inconscientes, el MIMP comunica: pic.twitter.com/ufO5sWS3oi — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) April 26, 2022

El vídeo ha causado claramente la indignación de los usuarios, pues la “normalidad” con la que Palacín cuenta la forma en que llevó a cabo este deplorable acto provocó reacciones negativas en las redes sociales.

La manera tan “normal” en la Sebastián Palacin cuenta cómo participó de un “trío marino” (trío sexual junto a su amigo) con un mujer que estuvo hasta inconsciente (él mismo lo confirma en parte final del video) me ha dejado frío. @MimpPeru debe investigar. https://t.co/s0meSX6CLY pic.twitter.com/w9ARotxdh4 — Mario Arce (@MarioArceZ) April 25, 2022

Ofrece disculpas

Sebastián Palacín Newell, hijo del actual presidente ejecutivo de Indecopi, Julian Palacín Gutiérrez, afirmó que la revelación que hizo respecto a que él y su amigo violaron a dos mujeres inconscientes fue producto de su “imaginación”.

El sujeto detalló que el video anterior en el que supuestamente detallaba el ultraje sexual a dos jóvenes era parte de un “experimento social” para “medir las reacciones de las audiencias”.

Sebastián Palacin responde a video.. dice que es un experimento social pic.twitter.com/FDIOuMYKwk — Paola Pejoves (@Paola310) April 26, 2022

“Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento que se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real, todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias, ver las reacciones, los compartir, los likes, pero todo ha acabado en un problema serio”, indicó Sebastián Palacín Newell.

“Mis disculpas con quienes se han sentido ofendidos, todo ha sido parte de mi imaginación y las historias no son reales”, agregó.

