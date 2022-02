El ministro de Salud, Hernán Condori, se presentó este viernes ante la comisión de Salud del Congreso de la República en la que reflejó desconocimiento sobre los alcances del Registro Sanitario Condicional que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) le otorgó a Molnupiravir, una píldora para el tratamiento del COVID-19.

Al ser consultado respecto a este fármaco desarrollado por la farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme (MSD), el funcionario, dijo en un primer momento que no tenía un documento oficial a la mano sobre este medicamento, pero incurrió en el error al señalar que el Molnupiravir ingresó al Perú. Digemid autorizó la importación, almacenamiento y comercialización, pero el fármaco no ha sido importado aún a nuestro país. Así lo aseguró el propio laboratorio al diario Gestión.

Además, Condori Machado se confundió al explicar que la aprobación de este medicamento en el país fue a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), cuando el ente encargado de otorgar el registro sanitario es la Digemid.

“En realidad, hay ese producto, tengo entendido. No tengo el documento oficial, pero me dicen que ha sido aprobado por la FDA (regulador de Estados Unidos) y algunos países lo están utilizando y así ha ingresado al Perú a través del Digesa, lo han certificado y ya se está incluyendo en el Perú”, dijo en un prime momento, antes de que un asesor le alcanzará aparentemente la autorización de Digemid desde un celular.

“El 17 de febrero de este año, se ha emitido la resolución 16202022 de la Digemid en la cual le aprueban el registro sanitario de este grupo antiviral Molnupiravir “, leyó corrigiéndose a sí mismo ante la comisión del Parlamento.

No obstante, como es público, esta mañana, el Minsa a través de su cuenta de Twitter explicó lo contrario: “ El Minsa aclara que el fármaco Molnupiravir usado como tratamiento para la COVID-19 ha recibido un registro sanitario emitido por Digemid, pero no ha sido adquirido por el Ministerio de Salud para brindar tratamiento ”.

El Minsa aclara que el fármaco Molnupiravir usado como tratamiento para la #COVID19 ha recibido un registro sanitario emitido por Digemid, pero no ha sido adquirido por el Ministerio de Salud para brindar tratamiento. — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 18, 2022

La aclaración del ministro Condori

Luego, transcurrido unos minutos mientras terminaba su exposición de otro tema y por el asesoramiento de mismo trabajador del Minsa que se encontraba a su lado, el ministro Condori pide unos minutos a los legisladores para aclarar que el Molnupiravir no ha sido comprado por el sector que lidera.

“ Señores congresistas, el Perú no ha comprado ni se comprará ese medicamento porque tiene baja eficacia . Entonces, sencillamente vamos a seguir trabajando. Esta gestión del Minsa asegura la vacunación de los menores ”, refirió también leyendo.

Entonces, cuando un congresista le consulta si el Perú no adquirirá el Molnupiravir, el actual ministro de Salud respondió que por ahora no se adquirirá el producto, y que el Minsa opta a la fecha por la vacunación contra el COVID-19.

“ No [se comprará]. Al menos, nosotros como médicos tenemos que hacer la parte de medicina preventiva y usted saben muy bien que la vacuna es la mejor arma, y por eso tenemos que seguir vacunando. Este medicamento no es para crear inmunidad es para evitar la replicación viral, no crea inmunidad. Nosotros lo que queremos es proteger de esta enfermedad a toda nuestra población ”, acotó.