Hermana de mujer atacada con destornillador en Ayacucho: “Fiscal dijo que fueron lesiones leves”

La hermana de María Angélica Ochante Mendoza, quien fue atacada en Ayacucho con un destornillador por su pareja, Carlos Meneses Cañañaupa, informó que el fiscal que tomó su declaración cuando presentó la denuncia ante la comisaría dijo que no se trató de un intento de feminicidio y que la víctima sufrió "lesiones leves".

“No conocemos el paradero del agresor, está como no habido. El fiscal dijo que no es intento de feminicidio, que solamente son lesiones leves. (…) en la Dirincri nos dijeron que eso no procede”, manifestó Gladys Ochante en RPP.

Asimismo, contó que el sujeto, antes del crimen, se llevó a su hermana y a sus tres hijas (de 12, 8 y 6 años de edad) a un descampado ubicado a pocos minutos de la ciudad, donde ocurrió la agresión. Luego, huyó con las menores.

“Queremos que nos apoyen a ubicar a mis sobrinas, corren riesgo en las manos de ese hombre”, agregó.

Además, indicó que el sujeto “siempre ha sido violento”, motivo por el cual su hermana terminó la relación de 14 años. Incluso, ella había interpuesto una denuncia contra Meneses Cañañaupa ante la Policía por violencia familiar en diciembre. “Tenía orden de alejamiento”, aseveró.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo anunció que tratará lo ocurrido como un caso de tentativa de feminicidio.

Indicó en sus redes sociales que se logró la recalificación fiscal de tipo penal debido a que inicialmente el caso se había considerado solo como lesiones.

Finalmente, informó que se coordina la búsqueda de las tres hijas de la víctima, que están desaparecidas.



#Ayacucho Intervenimos en tentativa de feminicidio, donde víctima fue atacada severamente en el ojo. Logramos recalificación fiscal de tipo penal, pues se había considerado solo como lesiones. Coordinamos búsqueda de su hijos, a quienes se llevó padre agresor. #DeUnaVezPorTodaspic.twitter.com/b1Oqz0WVD7 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 28 de febrero de 2019

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR