Familiares de la mujer que fue rociada con gasolina y quemada en Cajamarca exigieron cadena perpetua para su atacante Esneider Estela Terrones (22) .

Liliana Mendoza Alva pidió una condena ejemplar para el sujeto que cometió el delito en contra de su hermana Juana Mendoza Alva (31) a manera de venganza porque no quiso volver a retomar su relación amorosa.

A LA CÁRCEL



“¿Por qué no se vengó conmigo?, ¿por qué le hizo eso a mi hermana? Acaso no sabe que mi hermana tiene tres menores hijos. Ellos son los que sufren ahorita. Pedimos justicia y que le den cadena perpetua a este individuo, que no salga nunca de la cárcel” , expresó la mujer entre lágrimas.

Agregó que en marzo de este año decidió poner fin a su unión con el agresor debido a sus constantes amenazas y maltratos a pesar de estar esperando un bebé de él. "Es un hombre violento", calificó a su ex pareja.

Queman a mujer y la dejan al borde de la muerte. (Cajamarca Reporteros)

El hecho ocurrió mientras la desafortunada se encontraba vendiendo salchipollo en el jirón Cinco Amigos 142,en la parte baja de Cajamarca.

Médicos informaron que la mujer permanece con el 80% del cuerpo quemado. Antes de arremeter contra su hermana, Estela Terrones advirtió a Liliana que le iba a dar donde más le duele.