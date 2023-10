Triste noticia. Mirella Flores, hermana del soldado peruano Brando Flores, confirmó que este ha fallecido durante el conflicto armado en Israel el sábado 7 de octubre, fecha en la cual tuvo una última comunicación con él.

“Nosotros teníamos la esperanza de que estuviera vivo hasta ese entonces, estábamos muy dolidos porque él no aparecía y no sabíamos nada de él. Creíamos que seguía con vida, teníamos esa preocupación en ese momento”, señaló Mirella Flores desde Israel para Canal N.

“La última vez que yo hablé con mi hermano fue el día sábado a las 7:15 de la mañana, cuando me manda un mensaje de audio diciéndome muchas cosas. Esa fue la última vez que hablé con él. Me dijo que me amaba mucho, que los terroristas ya habían entrado a su base, se escucharon disparos, esa fue la última vez que hablé con él”, relató entre lágrimas.

Brando Flores se encontraba en primera línea de combate durante el ingreso de fuerzas militares de Hamás en territorio israelí. El peruano tenía 21 años y fueron los mismos soldados del ejército quienes comunicaron a la hermana de Brando que este había fallecido.

Su actividad militar había terminado este año y estaba considerando si sumarse por completo a las filas castrenses o estudiar en la universidad. El joven era de oriundo de la región de Ucayali.