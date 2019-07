Hechos criminales en La Libertad se elevaron este 2019

Los índices de criminalidad van en aumento en la región La Libertad. De enero a mayo de este año los homicidios, hurtos, robos, extorsiones, violaciones y casos de violencia familiar se incrementaron en relación a los datos reportados en 2018.

Según la Policía, en los cinco primeros meses del año hubo 68 homicidios, 27 más que el 2018. Además, las extorsiones se elevaron de 420 a 493 y los hurtos de 2,347 a 2,433. Los robos, en tanto, subieron de 1,822 a 2,084, las violaciones de 146 a 251 y las denuncias por violencia familiar aumentaron de 4,522 a 5,209.

Ante esta ola criminal, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, insistió en su pedido para que el Ejército patrulle los distritos de Florencia de Mora, El Porvenir, La Esperanza y Huanchaco, considerados como zonas rojas en la región.

El burgomaestre también criticó la visita del último viernes del ministro del Interior, Carlos Morán, porque refiere que “no ha dicho nada” respecto a mejorar la seguridad.

“Lo único que ha ratificado es que la nueva promoción (de suboficiales PNP) que va a salir en diciembre se va a quedar en Trujillo, pero después no ha dicho nada. Yo no he visto ninguna alternativa u ofrecimiento. Luego ha dicho que va a traer 200 policías, 100 Dinoes y 100 para inteligencia, pero no es el número suficiente porque no compensa los 550 agentes que se han llevado”, dijo.

Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso, señaló que buscarán trabajar una ley que permita mejorar el trabajo entre policías y serenos, para que así se pueda luchar contra el hampa en La Libertad.

“Si el propio gobierno dice que Trujillo está en el tope de inseguridad, es deber del Gobierno darle recursos económicos adicionales para combatir la inseguridad”, señaló.

DATOS

-El jefe de la Macrorregión Policial de La Libertad, general Óscar Gonzales, señaló en su momento que reforzarán las acciones de inteligencia e investigación criminal para frenar la ola delictiva que azota a la región. El Consejo Regional ha acordado citarlo para que informe sobre las acciones contra el hampa.



-Octavio Salazar, congresista y exministro del Interior, calificó como una “tontería” el pedido para que el Ejército patrulle Trujillo y dijo que no prosperará porque ese trabajo le corresponde a la Policía.



