"Hay evidencias científicas suficientes que demuestran que los vapeadores son dañinos y generan dependencia"

La promulgación de la ley del control del consumo de productos de tabaco, nicotina o sucedáneos que se promulgó este martes ha llamado la atención, sobre todo por la inclusión de los famosos vapeadores que se han hecho tan populares en el país y en el mundo, sobre todo entre jóvenes.

La norma en su punto central prohíbe fumar o vapear "en establecimientos dedicados a la salud o a la educación, en las dependencias públicas, en los lugares de trabajo, en los espacios públicos cerrados y en cualquier medio de transporte público, los que son considerados ambientes cien por ciento libres de humo de tabaco".

Perú21 conversó con Milton Rojas, Coordinador de Salud Mental y Conductas Aditivas de CEDRO, sobre el tema.

¿Qué opina de la nueva ley sobre cigarrillos, vapeadores y similares?

La nueva ley representa un gran avance, ya que consolida varios elementos que contribuirán a la reducción del consumo de tabaco a nivel global. Entre ellos, destaca la prohibición total de la propaganda y la regulación de productos de tabaco, lo que refuerza las estrategias de sensibilización y prevención del consumo de estos productos. Es importante recordar que en el Perú, más de 20,000 personas fallecen cada año a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, tales como cánceres (laringe, esófago, pulmón, entre otros) y enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades coronarias.

CONTIENEN NICOTINA

¿Por qué es relevante que se incluyan los vapeadores en la norma?

Existen evidencias científicas suficientes que demuestran que los vapeadores son dañinos y generan dependencia. Es preocupante que muchos adolescentes y jóvenes no perciban el riesgo de su consumo y asuman erróneamente que, debido a una menor concentración de nicotina, no tienen efectos adversos en la salud. No debemos olvidar que estos dispositivos contienen nicotina, la sustancia responsable de la dependencia y de diversos daños a la salud.

¿Qué tanto se ha extendido el uso de vapeadores en el Perú y qué tan peligroso es?

La ley aún no cubre completamente la promoción de los vapeadores, un aspecto pendiente de fortalecer en términos de legislación. Según reportes de centros de atención, el consumo de vapeadores y otros productos de nicotina habrían aumentado en las regiones de la costa y sierra, mientras que en la Amazonía la demanda sigue siendo marginal.

¿Qué falta hacer para reducir realmente el consumo de cigarrillos y similares?

Aunque a nivel global se observa una tendencia a la baja en el consumo de tabaco, es esencial intensificar la difusión de información basada en evidencia sobre los productos de tabaco, asegurar el cumplimiento de las normas recientemente aprobadas, promocionar centros de apoyo, consejería y tratamiento para las personas que desean abandonar el consumo, entre otras medidas

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.