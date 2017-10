Ni una menos: Han muerto 94 mujeres este año víctimas de violencia de género [VIDEOS]

La violencia contra la mujer cada vez es más cruel y brutal. Genoveva Espinoza Zaziga (42) fue una de las víctimas de esta semana. Ella fue salvajemente atacada por su pareja, Atilio Lolo Calero Bazán (43), con quien llevaba 25 años de relación. La mujer se había separado hace tres meses, pero el sujeto no aceptaba su decisión. Por eso, la buscó, pero, al ser rechazado nuevamente por Genoveva, intentó matarla a pedradas. Atilio la golpeó con un martillo, le hundió parte del hueso de la frente y quería arrancarle la lengua. Espinoza, arrastrándose, logró pedir ayuda y fue trasladada a un hospital de Cerro de Pasco.

Pero no fue la única. El mismo día, en Lima, Karla llegaba a la comisaría con el polo ensangrentado. La mujer fue atacada con un trinche de cocina por su pareja, Rony Alexander Castillo Allauca, de solo 19 años, luego de que ella le propusiera terminar la relación. El sujeto, sin ningún escrúpulo, la amenazó con un serrucho delante de los dos hijos de ella, de 2 y 7 años. Felizmente uno de los niños logró correr y encontró ayuda.

Pero Yesica Vilma Quispe Quispe (36) no tuvo la misma suerte. Ella fue atacada a machetazos por su conviviente unas semanas antes, en Huaral. Su agresor, José Miguel Luciano Quineche (34), estaba ebrio y, luego de que ella le reclamara por una infidelidad, la golpeó tanto que la dejó en shock, con el rostro desfigurado, tajos profundos en el rostro y un colgajo en la parte trasera de la cabeza. Yesica tiene la mitad del cuerpo paralizado y corre el riesgo de perder el ojo derecho. Increíblemente, Luciano Quineche es procesado solo por lesiones graves y no por intento de feminicidio.

No son casos aislados, las cifras son reveladoras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado, hasta setiembre de este año, 94 feminicidios y 175 intentos frustrados en todo el país, cifras similares a las del año pasado que en esta misma época alcanzaron los 99 feminicidios y 204 tentativas.

Ni una menos.

La mayoría de víctimas son mujeres adultas (91.5%), que viven en la ciudad (80%) y son madres (72.8%). En el 85.1% de casos, los agresores fueron sus parejas o ex parejas y las atacaron en sus propias casas.

“Aunque parece que ahora hay más casos, no es así. La violencia de género siempre ha existido, pero ahora se está visibilizando. Con las modificaciones a la ley, hay más comisarías que tipifican mejor las denuncias, aunque aún hay sectores de la población que creen que ese tipo de violencia no existe”, dijo Amire Ortiz, de Paro Internacional de Mujeres.

Ortiz aseveró que la violencia en el país está naturalizada y es un problema social y cultural difícil de revertir. “El Perú es un país machista, pero le cuesta aceptarlo y lo vemos todos los días en el acoso callejero y el discurso machista, incluso de los congresistas. Pese a que ahora se habla más de la violencia de género, aún hay mucha gente que no sabe que esta se puede dar en la pareja, en su propia casa y en su entorno familiar. Por eso es importante que la gente siga denunciando y que la violencia se haga visible”, manifestó.

VIOLENCIA QUE CRECE

Precisamente, hasta setiembre de este año, los Centros de Emergencia Mujer han registrado en el Perú 65,989 denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 85% de casos las víctimas fueron mujeres. En ese mismo periodo, se produjeron 3,125 violaciones sexuales, también con la mayoría de víctimas mujeres.

La Policía Nacional, que según la Endes es la que recibe la mayor cantidad de denuncias en el país por violencia de género, también tuvo en 2016 cifras desalentadoras. En ese año, se registraron en las comisarías 164,488 denuncias por violencia familiar, un 16.26% más respecto al año anterior, y del total de casos denunciados, el 89% (146,261) corresponde a mujeres.

Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que el número de casos denunciados por violencia familiar aumentó en casi 30% desde 2015, lo cual refleja que la violencia en el Perú aún es una problemática muy grave. “Las cifras no bajan. Un estudio del INEI de 2016 muestra que en el país el 68% de mujeres, es decir 7 de cada 10, ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Sin embargo, aún hay muchas víctimas que no denuncian porque no están encontrando una respuesta eficaz en el sistema de justicia”, precisó Portal.

MÁS ENSAÑAMIENTO

Por otra parte, la comisionada dijo que lo que ahora preocupa es que diariamente se ven agresiones con mayor nivel de crueldad y ensañamiento.

“En muchos casos se está viendo que la víctima que denuncia, pero no recibe atención y regresa al mismo espacio de agresión, se expone a hechos de más violencia”, manifestó.

En ese sentido, detalló que la Defensoría analizó 50 expedientes de mujeres víctimas de violencia y cruzó la información con los feminicidios e intentos de feminicidio. Allí detectó que en el 30% de casos, hubo una denuncia previa de violencia familiar y en más del 10%, las víctimas habían denunciado y fueron asesinadas justamente por las personas que denunciaron.

“En Cajamarca vimos el caso de una mujer que denunció cuatro veces a su agresor y no recibió ninguna medida de protección. Esta mujer fue asesinada tres meses después de la última denuncia y nadie la ayudó”, comentó.

Portal señaló que por ello es importante que las autoridades respondan de forma más rápida, eficaz e integralmente a todos los casos de violencia, e implementen más casas refugio para acoger a las víctimas que no tienen adónde ir al escapar de sus agresores. “Lamentablemente, en el país solo existen 41 casas refugio y hay 7 regiones sin ningún lugar para proteger a estas víctimas de violencia”, dijo.

Por su parte, Melissa Bustamante, especialista del Fondo de Población de las Naciones Unidas, refirió que hace falta trabajar en un registro único de víctimas de violencia de género, pues, aunque los registros por sectores existen, la falta de articulación de las cifras puede generar cierta distorsión sobre la magnitud de la problemática. “Un registro articulado de todos los casos permitiría diseñar una mejor respuesta a los casos de violencia y dar más apoyo a los sectores que reciben más víctimas”, enfatizó.

TENGA EN CUENTA:

* Según ONU Mujeres, 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de feminicidio están en América Latina.

* El Salvador, Honduras y Guatemala son los tres países con las tasas más altas de crímenes por género.

* En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día; en Argentina, matan a una mujer cada 30 horas y, en Perú, 10 mujeres mueren al mes.