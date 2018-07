¡Horrendo crimen! La mujer que asesinó a su madre en un ritual satánico en Ayacucho reveló cómo ocurrió el suceso que impactó al tranquilo poblado de Andabamba-Paccha y al país entero.

En un informe que presentó Reporte Semanal , Aurelia Condori Quispe (38) indicó que escuchaba voces en su interior que le decían era 'La Elegida' y que debía ejecutar un ritual al que denominó 'La Operación'.

¿La finalidad? Acabar con la vida de su propia madre porque estaba "embarazada de un monstruo, del hijo del diablo" . Fue entonces, que la asesina confesa dio más detalles del crimen contra la mujer que le dio la vida.

"Yo oraba y me acordé que Dios me dio el conocimiento para sanar, curar, operar. Por lo que metí la mano por su parte y empecé a sacar las tripas, pero mi mamá ya estaba muerta" , indicó Condori Quispe.

Para realizar el 'procedimiento', no utilizó ningún instrumento médico, ni siquiera guantes.

Sin embargo, el crimen en contra de la mujer no pudo hacerlo sola. Aurelia Condori Quispe actuó en complicidad de su hermano, Percy Condori (41) y su tía Marcelina Quispe Sauñe .

Momentos previos al horrendo asesinato, todos ingresaron al interior de la casa, donde se desnudaron incluida la madre. "Mi hermana empezó a gritar y a hablar en diferentes idiomas diciendo que a nuestras ropas había ingresado el diablo" , contó Percy Condori.

Para entonces, el cuerpo de la madre yacía sin vida tendido en la cama mientras la criminal procedía a vestirla y abrigarla pensando que iba a revivir porque así se lo decían las voces que escuchaba.

"Me decían que 2000 ángeles van a venir. Yo creía de verdad que iban a bajar y revivir a mi madre, pensé que le iban a colocar los órganos a mi mamá para que reviva" , añadió la asesina.

Su progenitora no volvería más y ella iba cayendo en la cuenta que había matado a su madre. "Me di cuenta y reaccioné y le dije 'tú no eres de Dios', tú eres el demonio. A mi madre la has asesinado, voy a avisar a las autoridades", señaló Aurelia Condori.

Especialistas consultadas por este caso indicaron que la asesina sería víctima de un cuadro psicótico para haber cometido semejante delito contra su madre.