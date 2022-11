Tras la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días debido a la presencia de influenza aviar H5N1 ‘altamente patógena’ en aves domésticas o aves de traspatio, decenas de personas se cuestionan si el consumo de huevo, carne de pollo, pavo y pato representa un riesgo para su salud.

Al respecto, Miguel Quevedo Valle, director del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), aseguró que consumir estos alimentos no representan un riesgo para la salud humana.

“Nosotros podemos garantizar que el consumo de carne de pollo, de pato y pavo no representa ningún riesgo para la salud humana. De la misma manera el consumo de huevos tampoco representa ningún riesgo. Lo que está haciendo Senasa con esta emergencia es evitar que este virus se siga diseminando hacia otras zonas avícolas, granjas comerciales o aves de traspatio porque este virus no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene una vacuna en estos momentos y la mortalidad que ocasiona, como se ha visto en los pelícanos, es altísima”, aseveró en diálogo a Exitosa.

Asimismo, el director del Senasa explicó que, de generarse contagios en granjas de pollos, patos y pavos, como sucedió recientemente en Huacho, se generaría un desabastecimiento de este tipo de alimentos.

“Hay que tener en cuenta que la principal fuente de proteína de los peruanos es la carne de pollo. Entonces generaría un problema social. Estamos tratando de evitar que este virus se instale en el país, se disemine y para eso hemos adoptado esta emergencia con diversas medidas sanitarias”, precisó,

Por ello, instó a la ciudadanía a no manipular estas aves para evitar que propaguen este virus a sus animales de corral.

¿Qué es la gripe aviar? ¿es mortal?

La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas, como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros.

La presencia de la enfermedad en el país aún es objeto de estudio por parte del Senasa; sin embargo, la primera hipótesis se enfoca en el movimiento que realizan las aves silvestres migratorias, que usualmente, son portadoras del virus de Influenza.

No obstante, el Senasa hace un llamado a la tranquilidad a los productores avícolas y consumidores del país; considerando que, estos casos no representan riesgo para el consumo humano de carnes y huevos de aves domésticas ni productos marinos.