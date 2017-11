Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, ‘Gringasho’ , saldrá en libertad este sábado 4 de noviembre, tras cumplir su condena de 6 años en prisión por el delito de sicariato.

Al enterarse de noticia, Alcidia Silva Ulloa — madre de Edwin Marreros Silva, una de las víctimas de este sicario juvenil— indicó que siente temor, pues ella persistió en el proceso por el cual fue sentenciado ‘Gringasho’.

Debido a los antecedentes que tiene Pérez Gutiérrez, la madre del taxista que fue ultimado por el delincuente más joven del país, no descarta que ‘Gringasho’ pueda tomar represalias.

“No creo que salga cambiado para ser un hombre de bien”

Elidio Espinoza, actual alcalde de Trujillo y coronel (r) de la Policía Nacional, advirtió sobre la peligrosidad de ‘Gringasho’ y recomendó que se le haga un seguimiento luego que salga en libertad, pues considera que no está arrepentido de los crímenes que cometió.

“(‘Gringasho’) Es sumamente violento. No creo que salga cambiado para ser un hombre de bien (…) Las autoridades debemos tomar todas las medidas del caso. Sobre todo las que están en la criminalidad, que tienen que hacerle un registro y un seguimiento y estar al tanto de las fechorías que pueda cometer”, manifestó a RPP.

“El seccionar el cuerpo de una persona, el haberse escapado del centro juvenil de Trujillo, y luego de ‘Maranguita’, lo pintan de cuerpo entero (…) Es sumamente peligroso si está en las calles. Ojalá que tenga un momento de lucidez y reconozca el daño que ocasionó en su momento”, opinó.



“Es hermético, casi calculador”

Así describe a ‘Gringasho’ Julio Magán, gerente de los Centros Juveniles de Rehabilitación, que están a cargo del Poder Judicial, quien, en una entrevista que ofreció al diario El Comercio, contó que hace un mes conversó con el delincuente durante un campeonato de fútbol.

“Le pregunté qué iba a hacer ahora que estaba próximo a salir en libertad. Él encogió los hombros y me dijo: ‘Ya veré lo que hago’”, contó y admite que no sabe qué hará ‘Gringasho’ una vez que salga de prisión, pues en el Perú no existe un programa de seguimiento para los jóvenes infractores que quedan libres tras cumplir su condena.