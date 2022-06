Luego de una reunión entre el vocero nacional de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), Javier Corrales y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, se llegó al acuerdo de que este gremio suspendió su participación en el paro indefinido de transporte convocado para el próximo lunes 27.

Además, confirmaron su asistencia para la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para este viernes 24. El acuerdo se llevó en el marco del Consejo Descentralizado de Ministros que se realizó en la ciudad de Arequipa.

Sin embargo, recordó que si los pedidos de los transportistas no son resueltos la Asotrape irá a un paro indefinido el próximo 18 de julio. “Tenemos casi un mes para seguir trabajando coordinadamente y esperamos que antes del 18 de julio se pueda dar soluciones a nuestras demandas”, advirtió.

Su lista de demandas tiene tres temas muy importantes: la reducción del IGV para los combustibles, la prórroga de las licencias de conducir y la modificación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) “que se ha convertido en una entidad meramente recaudadora y eso genera malestar entre los transportistas”, explicó.

“El lunes no ingresará a Lima nada de alimentos”

Sin embargo, esto no parece afectar el paro de transportistas, de carácter indefinido, que iniciará este lunes 27 de junio según informó Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT).

Perú21TV conversó con Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada sobre la paralización de transportistas de carga pesada para este 27 de junio.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, aseguró en una entrevista para Perú21.

La medida de fuerza produciría desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en Lima y otras ciudades.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió Marchese.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (...) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

