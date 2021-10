El director del Concejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, anunció que el transporte interprovincial acatará una huelga el próximo martes 26 de octubre. Explicó que la medida se adoptará debido al alza del combustible, los peajes, entre otros.

“Lamentablemente, en el mes de marzo se suspendió una paralización que afectó a gran parte del país por varios puntos que no se solucionaron. Y ayer, los dirigentes camioneros de todo el país han establecido la reanudación de las paralizaciones a partir del 26 de octubre a las 00:00 horas”, precisó en declaraciones a RPP Noticias.

Detalló que uno de los puntos para acatar la huelga es que el precio del combustible se ha duplicado en los últimos 10 meses. “Es inviable para cualquier empresa. El segundo punto, es la inminente alza del precio de los peajes en S/0.50 por eje. Ya Ositran publicó los parámetros para el incremento extraordinario, ya es un hecho. Lamentablemente parece que el Gobierno no lo puede parar”, precisó Ojeda.

Anuncian paro de transportistas interprovinciales desde el 26 de octubre

Indicó que pese a haber reiniciado las conversaciones con el Gobierno, a la fecha no ven soluciones. “Creo que las respuestas se iban a dar el día miércoles de la semana pasada, pero no se ha llegado (a nada)”, aseveró.

“Las reuniones siempre tratan de llegar a un punto, pero cuando te dicen: ‘se va a solucionar, ya los vamos a llamar, se va a publicar’ y no ves absolutamente nada. Lamentablemente, el precio del combustible no perdona, sigue subiendo. No hay ni siquiera propuesta para establecer un fondo de estabilización del Diesel, no hay ni siquiera una contraoferta en el tema del selectivo. No se sabe nada más que el inminente incremento del peaje, el tema de Indecopi comienza a martirizar a las empresas de transporte a pesar que no es su competencia y eso está originando un malestar al 100%”, manifestó Ojeda.

Adelantó que este miércoles, todos los gremios de transporte interprovincial de buses se reunirán para ultimar detalles sobre el paro nacional. “Lamentablemente, hay hasta el 26 de octubre -con todo el respeto al presidente de la República- para solucionar esta problemática”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

¿Quieres viajar sin alejarte mucho de la Lima? Aquí te recomendamos algunos destinos turísticos económicos y seguros.