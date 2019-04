Gregorio Rojas sobre conflicto en Las Bambas: "No daré un paso atrás hasta que la empresa y el Estado solucionen el problema"

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, llegó hasta la zona conocida como Manantiales para dirigirse a los comuneros, respecto al conflicto con la minera MMG Las Bambas .

Como se recuerda, el Ejecutivo se comprometió a levantar el Estado de Emergencia si es que la población de Fuerabamba desbloquea la carretera por donde debe circular los camiones de la empresa minera.

Ante el grupo de comuneros, Gregorio Rojas, afirmó que no "se rendirá" hasta que la minera Las Bambas y el Estado den solución al conflicto. Aseguró estár a favor de la lucha emprendida por la comunidad de Fuerabamba y muestra de ello, dijo, fue su encarcelación.

" Gregorio Rojas nunca se rendirá. Si viene muerte, vendrá muerte. Si vienen más carcelaciones, vendrán más carcelaciones. No daré un paso atrás hasta que la empresa y el Estado solucionen este problema que tenemos no solo en Fuerabamba, Cotabambas y otros distritos", dijo.

Asimismo ratificó que la comunidad que lidera no está en contra de las actividades mineras. Gregorio Rojas insistió que la posición de Fuerabamba siempre fue dialogar.

"No me voy vender a nadie. Si habría sido un dirigente vendido no habríamos entrado a la cárcel. Nadie conocía lo que ocurría en Fuerbamba. Nosotros hemos apostado por la minería y este terreno es de nosotros", agregó Gregorio Rojas.

"Fuerabamba y otras comunidades nunca hemos sido antimineros. Hemos apostado por esta minería [Las Bambas]. El Estado Peruano ha dicho que 'estos dirigentes son antimineros' [...] Hemos buscado en todo momento el diálogo. En ocho meses del estado de emergencia hemos buscado el diálogo pero nunca dieron cara hasta que llegamos hasta este punto", aseveró.

Desde hace más de 50 días, un grupo de comuneros de Fuerabamba bloquea el paso de vehículos de la minera Las Bambas, en el corredor Apurímac-Cusco-Arequipa, a la altura del fundo Yavi Yavi (Cusco).