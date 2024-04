Una familia se comunicó esta semana con Perú21 para denunciar un gravísimo caso de violencia familiar. Carmen Aliaga Martínez aseguró que su hija Angélica María Vásquez Aliaga (24) es “coaccionada” a permanecer con su pareja, el policía Diego Chocán Sembrera (25), quien, según la progenitora, la agrede física y psicológicamente, además de medicarla para mantenerla bajo control. Este diario recogió la denuncia, se comunicó con el efectivo policial y cruzó la información con la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y esta es la historia.

LA DENUNCIA

Según Carmen Aliaga, el 6 de diciembre de 2023, el agente policial “sacó” a su hija de su vivienda en San Martín de Porres (SMP). Refiere que, el 14 de febrero, Angélica María y una tercera persona fueron a la comisaría Laura Caller, en Los Olivos, a denunciar los hechos, pero los agentes “lejos de asistirla como dice el reglamento, hicieron un espíritu de cuerpo y, al enterarse de que (el denunciado) es un policía, le niegan esa atención”.

Debido a ello, aseguró Aliaga, elevó una denuncia ante Inspectoría de la Policía Nacional contra tres policías, dos de ellas mujeres, de la sección Violencia Familiar.

Ese mismo día, tras lo sucedido en la comisaría, la denunciante acudió al Hospital Municipal de Los Olivos. De acuerdo con la mamá, su hija tomó una sobredosis de un fármaco, y que su pareja la había arrojado del carro antes de asistir al consultorio. La mamá refiere que se evidenciaron moretones en el brazo derecho a la altura del hombro de su hija. Además, señaló que, cuando tiene una crisis impulsiva, su pareja la calmaba a bofetadas.

Al día siguiente, Carmen Aliaga y Presbítero Vásquez —padres de la supuesta agraviada— colocaron una denuncia por violencia familiar contra Chocán Sembrera en la comisaría de Mala, en Cañete, donde el efectivo labora.

Indicaron que “sin motivo razonable y con engaños”, el agente “se llevó a su hija, la misma que viene siendo víctima de constantes agresiones físicas (golpes) y psicológicas (le prohíbe visitar a su familia, incluso no le deja ni ir a trabajar ni que conteste las llamadas)”.

“Bajo coacción, realizando exposición de peligro, este señor viene manipulando a mi hija, aprovechando su vulnerabilidad, suministrándole en el cuerpo probables sustancias que le generan cambio conductual, confusión. Estamos preocupados por su estado de salud mental y deterioro físico; ahora pesa 15 kilos menos. No queremos que esto genere mayores riesgos y el desenlace sea de otra forma”, declaró Aliaga a este diario

EL DENUNCIADO

Enterado de la denuncia periodística de los padres de Angélica Vásquez, el policía Diego Chocán Sembrera llamó a este diario y dijo que quería brindar su descargo, pero, cuando se le indicó que se conecte al enlace de Zoom, cambió de opinión y planteó una entrevista “personal, cara a cara, sin grabar ni nada”, por no tener la autorización de su comando.

Él mismo planteó que su pareja podría hablar, pero aseguró que no quería hacerlo. El agente dio su versión mediante un audio de voz, que luego borró. El material quedó registrado en los archivos de Perú21, pero este diario decidió no publicarlo, ya que la Oficina de Comunicaciones de la PNP precisó que, sin permiso, ningún efectivo puede declarar a los medios de comunicación.

LA POLICÍA

En tanto, la Policía Nacional dio a conocer que su sistema recabó dos denuncias y una ampliación en torno a este caso. Confirmó que los padres interpusieron una denuncia por violencia familiar contra Diego Chocán, en agravio de su pareja Angélica Vásquez, en la comisaría de Mala el 15 de febrero de este año.

Ese mismo día, dijo la Policía, la presunta víctima desestimó la denuncia en la Comisaría Laura Caller, y manifestó ser pareja del denunciado, descartó algún tipo de violencia y refirió ser hostigada por sus progenitores.

Tras ello, la Policía dispuso que los denunciantes y presunta agraviada pasen una evaluación psicológica y reconocimiento médico legal; sin embargo, el Centro de Emergencia Mujer San Antonio y el departamento de Medicina Legal informaron que los denunciantes no pasaron dichos exámenes (no existiendo pericias ni algún medio probatorio, además de no existir flagrancia, ya que los hechos se suscitaron el 14 de febrero)”.

Cinco días después, Angélica Vásquez denunció a sus progenitores por violencia psicológica al no permitirle tener un compromiso con su actual pareja.

Con relación a este punto, Carmen Aliaga alertó que su hija está siendo “persuadida erróneamente” por Chocán Sembrera, para librarse de los cargos.

“Este sujeto viene infligiendo en mi hija bastante daño: afectación psicológica, física, moral, económica y sexual. Es indignante, porque no se trata de cualquier persona, sino de un suboficial de la Policía, que, lejos de brindar seguridad y protección, viene violentando sistemáticamente a mi hija”, expresó tras pedir a las autoridades que los escuchen e investiguen bien, que su hija sea sometida a un examen toxicológico y pase por el médico legista.

EL MINISTERIO PÚBLICO

Por su parte, el Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte informó que continúa con las diligencias preliminares, tras la denuncia que señala que el policía estaría “coaccionando” a su pareja a permanecer con él, en Los Olivos.

Según el documento, el efectivo habría incurrido en la comisión del delito de “omisión de socorro”, por lo que la Fiscalía viene realizando diversas diligencias, como la toma de declaraciones de las partes, para el esclarecimiento de los hechos.

