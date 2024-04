Despertar un día cualquiera con mensajes de WhatsApp en los que te amenazan por no pagar un ‘préstamo’ que no solo no pediste, sino que nunca recibiste, es algo que le sucedió a Antony hace tan solo dos semanas.

El joven de 30 años se encontraba desconcertado. ¿Quién pidió un préstamo?, ¿quién se lo brindó?, ¿qué tenía que ver él y cómo tenían sus datos? Su primo tendría la respuesta. Y es que tan solo dos semanas antes se registró en la app digital Alpacash para solicitar un préstamo de S/4,000.

Acceder a ello era muy fácil, o al menos eso parecía, según le comentó luego. Tan solo ponía sus datos personales, los datos de la cuenta donde abonarían su dinero, y su número de celular. Lo que el primo de Antony no había considerado es que una de las condiciones para registrarse en esa app era también dar acceso a su lista de directorio en la que guardaba a todos sus contactos, incluido el de Antony, con la denominación ‘primo Antony’. Bingo.

El ‘gota a gota’ digital funciona así. Mediante canales virtuales ofrecen llamativos préstamos rápidos, pero terminan siendo una pesadilla al acceder a todo lo que guarda tu celular.





APPS DE LA EXTORSIÓN

En noviembre último, hace poco menos de medio año, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) denunció la existencia más de 30 aplicativos digitales que ofrecen préstamos al instante. Perú21 pudo corroborar que, al día de hoy, todos siguen vigentes en las tiendas virtuales como Play Store (Android) y App Store (Apple) a vista y paciencia de todos los usuarios que podrían seguir cayendo en préstamos fraudulentos.

Los requisitos son mínimos. Por ejemplo, PréstamoPlus, una app reportada y aún vigente para dispositivos Android, que a la fecha ha sido descargada por 11 personas, solo solicita que el usuario tenga 18 años o más, su DNI, un ingreso mensual estable, número de celular y correo.

A simple vista, un préstamo sin mucho trámite de hasta S/5 mil mediante esta app puede ser muy llamativo, pero lo que las personas no toman en cuenta es que les están dando acceso a más que su información superficial.

Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, mencionó en una entrevista a este diario que el modus operandi de este tipo de actos delictivos puede ser muy funcional, puesto que los extorsionadores incluso operan desde el exterior, de manera que es más difícil seguirles el rastro.

“El Internet es transfronterizo, por lo que muchas de estas bandas de extorsionadores ni siquiera están en el país, están en África, en Asia o en algún otro país de América Latina. Al ser un fenómeno transfronterizo, no necesitan ni siquiera desplazarse. Hay menor victimidad física, pero sí van a tratar de acceder a tus cuentas si es que les ha dado algún dato referencial a terceros. En el mundo real de un ‘gota a gota’ físico saben dónde estás y tienen gente en campo que pueda hacerte daño”, mencionó.

“Dan acceso hasta a su agenda de contactos”

Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital

Perú21TV conversó con Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, para conocer sobre la proliferación de aplicaciones digitales que brindan préstamos fraudulentos.

¿Por qué no acceder a préstamos por apps no bancarizadas?

El ‘gota a gota’ existía antes de Internet, pero la forma de extorsión era diferente. Lo que utiliza es la masificación de este fenómeno. Además, al tener la gente a veces más confianza en una plataforma tecnológica que en una persona, caen mucho más fácil.

¿Cuál debería ser la alternativa entonces?

El problema detrás es la necesidad real de dinero y esto no se resuelve con un entorno digital; es un problema estructural.

¿Cómo el acceso a ese tipo de apps perjudica a más de una persona?

Las personas dan acceso (al descargar las apps), hasta a su agenda de contactos. No hay una relación contractual, pero van a utilizar esa información para cualquier forma de extorsión cuando no pagues.