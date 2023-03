¿Qué culpa tienen los niños? En una actitud por demás condenable, las autoridades del Gobierno Regional de Puno se negaron a colaborar en la entrega del material educativo destinado a los niños de esa región con miras al inicio del año escolar.

Así lo manifestó el ministro de Educación, Óscar Becerra, durante su presentación ante la comisión de Educación del Congreso de la República.

“Las autoridades (de Puno) no solamente no quieren apoyar (en la entrega del material) sino que han declarado que no van a iniciar el año escolar en la fecha prevista”, manifestó preocupado el funcionario. Ello en alusión al inicio de clases del lunes 13 de marzo.

Becerra precisó que frente a esta inesperada situación, la entrega del material educativo fue asumida por el Ejército y la Policía Nacional a fin de asegurar que los niños cuenten con estos insumos.

Advirtió que se tomó esta previsión en caso que el gobierno regional pueda usar la entrega como estrategia para impedir el inicio del año escolar.

El ministro detalló que por el contexto de la situación, las Unidades de Gestión Educativa de Puno fueron las últimas en recibir dicho material, para lo cual se contó con el apoyo de las fuerzas del orden.

En el resto de gobiernos regionales, dijo, las entregas se cumplieron al 100% y que Puno es el único caso que no colaboró con la distribución.

Becerra sostuvo que en estos momentos su portafolio no tiene stock de aulas prefabricadas para atender los llamados de emergencia en diversas regiones del país.

Datos

El gobierno programó la entrega de 5′845,161 materiales educativos a todas las UGEL del país. Estos se canalizan a través de los gobiernos regionales.

También se contrató a 102,000 profesores para garantizar la enseñanza.