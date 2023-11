¿Será suficiente? El Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el titular del sector Interior, Víctor Torres, se presentaron ante el Pleno del Congreso para exponer los alcances de la partida presupuestal que pondrá en ejecución durante el año fiscal 2024 para combatir el crimen organizado, la delincuencia y el manejo del sector Interior como responsable del orden público.

Durante la presentación del Presupuesto General de la República, Otárola precisó que “sobre la función orden y seguridad, se consignan recursos por S/16,213 millones, de los cuales más de S/6 mil millones corresponden a la lucha contra la criminalidad por medio de patrullaje, mejora de serenazgos municipales y mantenimiento de comisarías”.

Las cifras sobre inseguridad ciudadana cada vez son más preocupantes y constituyen un desafío para la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Los delitos de extorsión, sicariato, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, robo de celulares, asaltos, por mencionar los más saltantes deberían ser una prioridad en la agenda del Gobierno. La población demanda medidas de seguridad y mayores sanciones contra las organizaciones criminales y los delincuentes.

Cabe destacar que el actual titular de la cartera del Interior, Víctor Torres, es el tercer ministro en ese portafolio en menos de un año de gobierno de Boluarte.

Sus antecesores fueron Vicente Romero, desde enero del presente año hasta el 15 de noviembre cuando fue censurado por el Congreso de la República, y Víctor Eduardo Rojas Herrera, que duró con el fajín desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 13 de enero pasado.

Sector Interior

En su presentación ante el Pleno, que tomó poco más de 20 minutos, el flamante ministro, general PNP (r) Víctor Torres Falcón, dio a conocer cómo se distribuirá el presupuesto que se le ha asignado para el año fiscal 2024. Un alcance diferente al que dio Otárola. (Ver cuadro)

En especial, destacó las inversiones en seguridad ciudadana con 62.1 millones que serán destinados para mejorar los servicios de prevención del delito, crimen y violencia, amén de las mejoras en 107 comisarías en el marco del proyecto Perú Seguro 2025.

Adelantó que se pondrá énfasis en las unidades especializadas a fin de controlar los disturbios y otras actividades como el control de carreteras y operaciones tácticas.

Ante la necesidad de promover más efectivos que apuntalen la seguridad ciudadana, se tiene previsto destinar 21.9 millones de soles para las escuelas de formación policial a nivel nacional. ¿Cuántos policías saldrán en servicio el próximo año? El ministro no dio a conocer cifras.

Entre otros rubros, Torres anunció una inversión de 19 millones para comisarías y puestos de vigilancia fronterizas, asi como 10.2 millones para control migratorio.

Sobre esto último salta la pregunta si esta partida será suficiente para apuntalar las acciones del Ejecutivo en torno a los extranjeros con situación irregular en el país.

¿Está preparado el ministro del Interior para asumir el reto? Lo veremos.

Datos

El ministro Torres señaló que al tercer trimestre de 2023, se han ejecutado 4,070 operativos antidrogas en el país y se desarticularon 96 organizaciones vinculadas al gráfico ilícito de drogas.

También se detuvo a 41,405 requisitoriados.

“Parece que el ministro está desactualizado”

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior

Mayra Calderón

Ricardo Valdés, exviceministro del sector Interior, criticó duramente la exposición del presupuesto de ese sector a cargo del nuevo ministro Víctor Torres, a quien calificó de “desactualizado”.

El sector Interior desplegará 11,268 millones de soles, un incremento de 1.5% a 2023.

El sector Interior, como tal, tiene a penas 0.6% para las unidades de flagrancia y la criminalidad organizada en el país, que son los factores que generan un gasto mayor dado el nivel del crecimiento de las extorsiones, sicariato y trata de personas. Esto es insuficiente. Lo que ha crecido son las superintendencias de Migraciones y Sucamec, pero para la criminalidad no.

Además de 62.1 millones para mejorar los servicios de prevención del delito, crimen y violencia en el Perú.

Eso corresponde a un proyecto que es importante porque ese tipo de trabajo es fortalecimiento integral con las comisarías y juntas vecinales. Sin embargo, estas 107 comisarías son importantes porque están en zonas complicadas, pero hay 1,400 que no tienen Internet y que deben integrarse.

¿Será suficiente S/10.2 millones para control migratorio?

Por supuesto que no, lo que destinan es para mejorar la capacidad del personal. Lo otro que me ha sorprendido son los números que ha sacado el ministro Torres en cuanto a la victimización; ha dicho que la taza a 2023 es de 12.3% y que a nivel nacional es de 28.1%, está manejando cifras que parecen de Estados Unidos pero no del Perú. Si el presupuesto se ha basado en esas cifras entonces es insuficiente. Un millón de personas adicionales han dicho que han sido víctimas de un asalto en el último año. Y además dice que han detenido en flagrancia a 177 mil personas, cuando nuestra población penal es de 90 mil, entonces, ¿dónde están estos detenidos en flagrancia? El ministro Torres parece que se ha limitado a leer un documento sin saber lo que estaba leyendo, parece que desconoce la realidad peruana. Son cifras sin sentido.

¿Con este presupuesto, se podrá derrotar la delincuencia y el crimen organizado el año que viene?

A mí me preocupa mucho que ante el incremento de los delitos de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión, sicariato y secuestro, tengamos un ministro que se limite a cifras que no tienen sentido alguno y me da la sensación de que está muy desactualizado de lo que pasa en el país, que carece de un sentido de análisis.

