Tras varios cuestionamientos por la venta de entradas online para Machu Picchu y la huelga indefinida que emprendieron varios gremios, la empresa Joinnus pidió que se adelante la fecha de vencimiento de su contrato y el Gobierno finalmente aceptó dicho pedido.

A través de un documento titulado ‘Declaración de Machu Picchu’, los ministros de tres carteras, Cultura, Turismo y Ambiente, junto al gobernador regional del Cusco, alcalde de Machu Picchu, y otras autoridades, resolvieron lo siguiente en una reunión que sostuvieron la noche del martes:

“Considerando que la proveedora del servicio de implementación de la plataforma virtual interactiva ha solicitado adelantar la conclusión del contrato para la venta de boletos para Machu Picchu, esta se acepta”, indica el documento.

Además, se lee lo que ya había adelantado la ministra de Cultura, Leslie Urteaga: que ahora la venta de boletos al santuario lo asumirá la PCM.

“El Ministerio de Cultura y el gobierno regional garantizan la continuidad de la venta de manera virtual en tanto se desarrolle el proceso de transición a una nueva plataforma de la Secretaría de Gobierno y Plataforma Digital de la PCM, que será parte del proceso de descentralización”.

Ministra de Cultura cede al chantaje del gobierno regional del Cusco y radicales dirigentes.

La ministra Urteaga aclaró que, pese al cese de operaciones con Joinnus, no retornarán al sistema de ventas anterior.

“Quien vende los boletos siempre es el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cultura, con la plataforma alquilada que tenemos. Hoy tenemos una reunión con los informáticos y especialistas para tener un calendario que nos permita dar esta transición ordenada. Lo que sí quiero ser enfática es que no regresaremos al sistema anterior porque tiene serios problemas, no solo es el sistema, somos las personas las que tomamos decisiones para que tengamos estos problemas que no deberían de repetirse”, expresó.

Sobre la venta de boletos, explicó que esta continuará y esperarán el cronograma de los informáticos porque hay disposición de la proveedora, del ministerio y otras instituciones para hacer la transferencia.

Otro de los puntos de la acta se ratifica la venta presencial de hasta 1,000 boletos en la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

