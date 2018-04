Gobernador regional de Piura en fuego cruzado con alcaldes de la región

El gobernador regional de Piura , Reynaldo Hilbck , arremetió contra los alcaldes, Luis Ramírez y Santos Neira, de Castilla y Las Lomas, respectivamente, distritos afectados por el Niño Costero .

“Observo con sorpresa, que en los distritos de Castilla y Las Lomas, los alcaldes están levantando a la población, echando la culpa de su incapacidad al gobierno regional. Uno de ellos en campaña política para ser alcalde provincial, en lugar de resolver los problemas de su distrito”, señaló a través de su cuenta de Facebook.

Hilbck completó su crítica escribiendo: “Castilla tiene varias obras aprobadas de avenidas para su rehabilitación, que no gestiona bien ante la ARCC y Las Lomas no consigue el terreno donde construir la poza de oxidación y terminar el proyecto... Que no se pasen de vivos”.

El alcalde Neira, a su turno, dijo que “el gobernador está mal informado y en lugar de estar escribiendo cosas que no son verdad, debería estar más cerca del pueblo y sus problemas”. Agregó que en sus más de tres años de gestión Hilbck no hizo casi nada por Las Lomas y en ningún momento hubo apoyo a los gobiernos locales. “Nos hemos cansado de enviarle documentos para que nos apoye, pero nada”, añadió.

La autoridad edil de Castilla, Luis Ramírez, también se defendió y cuestionó a Hilbck. “Yo solo quiero preguntar al gobernador ¿a quién miran mejor?, ¿quién tiene que ir a la Fiscalía por unas planillas fantasmas?, ¿quién sale en los diarios porque en el Alto Piura hizo cosas irresponsables?, ¿quién decía que en la (avenida) Sánchez Cerro no había adicionales, sino mejoras? Por favor, hay que tener un poco de ética para hablar”, señaló.