Gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, 'cuadra' a su sucesor

El gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, cuestionó a su sucesor Anselmo Lozano por exigirle, pese a no haber asumido aún el cargo, que suspenda un proceso de contrataciones para el sector Salud.

Acuña contó que hace unos días recibió la llamada de la autoridad electa, quien le solicitó que no continúe con dicho proceso porque no sería de su competencia.

“No voy a aceptar que él ( Anselmo Lozano) me llame por teléfono y me diga ‘yo no quiero que saques el concurso CAS de Salud porque no es tu competencia’. Él tiene que entender que yo presido el gobierno regional hasta el 31 de diciembre (…) Imagino que (este pedido) es por su falta de experiencia y asesoramiento”, manifestó.

De otro lado, respondió a las críticas de Lozano quien expresó que el gobernador no tiene la voluntad de reunirse con él para analizar la continuidad de obras dejadas por esta gestión. Explicó que nunca hubo una cita formal. Perú21 intentó comunicarse con Lozano, pero no contestó las llamadas.