Gobernador de Piura respalda descuentos a profesores por huelga

Ante el reinicio de las protestas de los maestros y una eventual huelga por parte de la facción del sindicato de docentes del dirigente Miguel Puescas, el gobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, respaldó la decisión de descontar los sueldos a 5,000 profesores por acatar una huelga ilegal.

“Anunciar una huelga ahora va a traer más descuentos y la pérdida de clases a los niños. No van a evitar que les descuenten”, señaló. Mencionó que “si hay una huelga declarada ilegal, no se puede pagar esos días que no han trabajado”. Añadió que “ahora es la oportunidad de recuperar ese tiempo perdido de clases y de su pago trabajando horas extras para los niños”.

Hilbck advirtió que los funcionarios del sector Educación podrían ser denunciados penalmente si no cumplen con la norma. “Los órganos de control del Estado están exigiendo cumplir la ley, es decir descontar los días no trabajados. El contralor ha enviado una carta advirtiendo la ilegalidad de no descontar”, explicó. Por ello, invocó a los maestros a recuperar clases para que puedan cobrar horas extras en octubre.

Al respecto, el decano del Colegio de Profesores de Piura, William Bayona, dijo que se evalúa un paro de 24 horas en rechazo a los descuentos. Aseguró que no son 5 mil los afectados, sino unos 10 mil.