Gobernador de La Libertad critica al alcalde de Trujillo

Luis Valdez , gobernador de La Libertad , arremetió contra el alcalde de Trujillo , Elidio Espinoza . Aseguró que la comuna demora en entregar la habilitación urbana y la licencia de construcción de la obra que la región ejecutará en el colegio Antonio Raimondi, la cual fue licitada en 2015.

“Menos mal que ya acaba el mandato del señor Elidio y viene un nuevo alcalde para que le dé otra performance al crecimiento de la ciudad. Si así van a gobernar la ciudad yo tengo que agradecer a Dios que están a punto de acabar su mandato”, indicó Valdez .

Agregó que no hay voluntad del burgomaestre para resolver este problema porque, según refirió, no le contesta ni el teléfono. “Lo he llamado para que me dé una explicación pero no me ha contestado el teléfono y eso está registrado en mi celular. Cuando él ha necesitado que la región La Libertad le done un terreno le hemos donado y cuando ha habido una observación nos hemos sentado en una mesa para que conversen los técnicos de la región y la municipalidad”, señaló.

El gobernador consideró que Espinoza estaría politizando estos trabajos y no estaría actuando en beneficio de los alumnos. Por ello, dijo que si el burgomaestre no les otorga la licencia lo denunciará en el Ministerio Público . “El colegio se hará sí o sí. Quiera o no quiera Elidio se va a hacer porque si no lo hace (entregar habilitación urbana y la licencia de construcción) yo lo voy a denunciar por abuso de autoridad”, afirmó.

Perú21 intentó comunicarse con Elidio Espinoza para que le responda a Valdez, pero no contestó las llamadas.

MUNICIPIO SE PRONUNCIA

El gerente de Desarrollo Urbano de la comuna, Ernestor Villanueva, en tanto, dijo que el retraso en entregar los permisos se debe a que la región, al tratar de sanear el terreno, presentó planos en donde se había invadido parte de la vía pública.

“Es mentira (que la comuna sea culpable de que no se hagan las obras). Que no pretendan justificar estos retrasos culpando a la municipalidad cuando es negligencia de los funcionarios del gobierno regional”, manifestó. Cuestionó que los trámites para el saneamiento se hayan hecho recién a fin de año cuando la obra se licitó en 2015.