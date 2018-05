Giuliana Rengifo, ex 'Agua Bella', es candidata a la alcaldía de un distrito piurano

Creció en el distrito más joven de la provincia de Piura , en el norte del país, y ahora tienta el sillón municipal. Tras ganar por 5 puntos en las elecciones internas del partido Acción Popular , Giuliana Rengifo está a puertas de iniciar la campaña para la alcaldía de Veintiséis de Octubre .

Así lo confirmó esta tarde, en diálogo con Perú21 : "Estoy contenta. Este tema de la política me viene desde hace muchos años, pero decidí por este partido porque es limpio. He crecido en este distrito y conozco de cerca sus carencias, me siento muy identificada".

La vocalista de 35 años aseguró que, tras la noticia, ha debido reprogramar su agenda mediática. "Dejaré los escenarios por cuatro meses para dedicarme a la campaña. Me mudaré a Piura y estoy con las pilas súper puestas. Es lo más fuerte, pero también lo que más me gusta", manifestó.

CRITICAS POR ESCOGER LA POLÍTICA



Asimismo, respondió a quienes la critican por incursionar en el rubro político. "A pesar de que me han echado tierra, tengo grandes posibilidades (de ganar). Mi trabajo hablará por sí solo. Acá no hay un tema de avaricia ni poder. Solo pido que me dejen trabajar tranquila", aseveró.

La cantante —que obtuvo 16 votos a favor frente a los 11 de su contrincante, Yersy Gallardo— se establecerá en Piura la primera semana de junio para iniciar su plan de gobierno. "Que cante, ni que me haya puesto bikini, significa que no tenga cerebro para poder manejar un tema tan serio como la alcaldía" , finalizó.

LA RESPALDA

​

Óscar Echegaray , candidato al Gobierno Regional de Piura por el partido de la pala, salió en defensa de la cantante. "A la gente no le garantiza una persona que tenga pergaminos (títulos), sino que inspire confianza. Ella es una mujer que ha nacido y crecido en un barrio pobre y tiene vocación de servicio", afirmó a Perú21 .



Agregó que en Veintiséis de Octubre, donde se concentra el segundo mayor flujo electoral de la provincia piurana, existe una gran probabilidad de que Rengifo gane las elecciones del próximo 7 de octubre. "Sin embargo, la última respuesta la tiene la ciudadanía".