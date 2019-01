Gerente no llegó a la presentación y le duró un día al alcalde de Trujillo

El alcalde Daniel Marcelo sufrió su primer revés en la gestión municipal. La gerente del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), Silvana Barboza, no llegó a la presentación del equipo de funcionarios que realizaba el burgomaestre y comunicó su renuncia al cargo.

“Me acaban de informar. No sé cuáles son las razones, no me ha explicado. Yo he hablado con ella posteriormente y sería por temas personales que no puede continuar”, sostuvo el alcalde quien lamentó la decisión de la especialista porque ella fue la encargada de revisar todo el proceso de transferencia en esa área.

Respecto a posibles actos de corrupción en su gestión dijo que ha advertido a sus funcionarios que de cometer actos ilícitos serán retirados y denunciados, así pertenezcan a las filas de Alianza para el Progreso (APP).

“Esta municipalidad ha terminado muy cuestionada por el tema de corrupción y no lo decimos nosotros porque somos de otra línea política, están las evidencias, la misma Contraloría y la Fiscalía. Si se dieron estas cosas nosotros no vamos a seguir cometiendo esos errores”, señaló.

MILLONARIAS DEUDAS

Marcelo indicó que la gestión de Elidio Espinoza le dejó S/40 millones en deudas, que ahora tendrán que asumir. Entre los compromisos impagos más fuertes que tendrá que cancelar esta gestión está el arbitraje de S/13 millones que perdió la comuna por la obra en la ciudadela Mochica Chimú, los S/8 millones adeudados a la empresa encargada de recoger la basura y los S/12 millones que se dejó de cancelar a Sedalib por el consumo de agua para regar los parques de Trujillo.

“Este año 2019 será de mucha austeridad. Vamos a gastar lo necesario para poder ahorrar y cumplir con estos compromisos”, finalizó.