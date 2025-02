El gerente general de la cadena Real Plaza, Misael Shimizu, se pronunció este martes sobre el desplome del techo del centro comercial en Trujillo e indicó que la empresa se ha contactado con las familias o representantes de los 6 fallecidos.

"Hasta ahora no se ha definido cuál fue la causa", puntualizó.

"Nosotros, desde el primer momento, tenemos un equipo que está permanente allá en Trujillo, hemos ido a buscar a las víctimas, tanto a los familiares de los fallecidos, como de los hospitalizados", dijo en RPP.

Al ser consultado sobre las declaraciones de familiares de fallecidos que aseguran que la empresa aún no los ha contactado, Shimizu consideró que tal vez "no todos los miembros de la familia estén enterados".

"Entendemos que es un momento de mucha confusión. En el caso de la familia Chávez de la Cruz, hemos canalizado toda la ayuda a través de su abogada, que es la doctora Beatriz Robles. Quizás no todos los miembros de la familia estén enterados. Es un momento de mucha confusión", señaló.

Asimismo, indicó que serían 99 personas las que resultaron heridas tras la caída del techo del Real Plaza de Trujillo. En ese sentido, indicó que ha contactado a "muchos de los heridos o sus representantes". De acuerdo a su versión, 70 han sido dados de alta, mientras que 29 permanecen hospitalizados.

"Tenemos un listado de más de las 81 personas. Tenemos 70 personas que ya han sido dadas de alta y la explicación es que algunos se atendieron por su cuenta y no figuran en la estadística oficial. Tenemos un número mayor: 99", dijo.

Shimizu subrayó que la cadena Real Plaza asume "absolutamente" la responsabilidad civil "desde el principio hasta el final del proceso de recuperación" de los heridos: "No solo su recuperación física, sino también psicológica. Ustedes entenderán que esto ha sido un momento de shock, puedes no haber tenido una herida física pero hay rezagos del lado psicológico".

Habilitan call center

El gerente general detalló que "hay algunas personas que han sido dadas de alta, tenemos los nombres, pero todavía no hemos podido contactar". Ante ello, anunció que han habilitado una línea telefónica que funciona las 24 horas del día para que heridos o familiares de las víctimas se contacten con la empresa y reciban apoyo.

"Hemos abierto una línea telefónica. 601-4000 opción 9. Es un call center donde vamos a recibir a todas las familias a los que todavía no hemos llegado", precisó.

"Va mucho más allá del alta. Una vez que a uno le pueden dar de alta y uno va a su casa, hay todo un proceso de recuperación, puede ser terapia, puede ser acompañamiento, hay otras dolencias que pueden surgir", consideró.

"Aún se desconoce la causa del colapso"

Misael Shimizu señaló que aún no se ha determinado la causa del desplome del techo y aseguró que "no descartamos ninguna opción". "Hasta ahora no se ha definido cuál fue la causa", dijo. En ese sentido, precisó que una vez se conozca el motivo del colapso, se determinarán las responsabilidades.

"Hay distintas posibles causas e hipótesis", indicó.

Asimismo, indicó que la empresa supervisora de la construcción fue Schmidt y Chávez-Tafur. "En ese momento no tengo los detalles de esta supervisión, me imagino que en la medida de que esto ha sido parte de los requerimientos del proceso de supervisión por un lado privado y por el otro lado por parte de la comisión técnica de la municipalidad que revisa estos expedientes es que podríamos definir", dijo.

El ejecutivo indicó que han entregado los expedientes de supervisión a la Policía y a la Fiscalía.

"En ocho años de operación de este patio de comidas no ha habido ninguna modificación estructural al techo ni las estructuras alrededor", indicó.

Además, señaló que no se ha hecho "trabajo de soldaduras en el techo de patio de comidas". "No ha habido ningún trabajo de soldaduras", enfatizó.

"Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero acá hemos cumplido con absolutamente todas las normas. No hemos hecho modificaciones durante los últimos ocho años al techo del patio de comidas y cumplimos absolutamente todos los estándares y normas que pide la regulación nacional", aseguró.

Por otra parte, consideró "muy difícil" que la causa del colapso haya sido acumulación de agua en el techo. "En los últimos días previos a la tragedia no han habido mayores lluvias en la ciudad de Trujillo", manifestó.

Señaló que esa idea puede haber surgido debido a que en uno de los videos se observa que, tras la caída del techo, empezó a inundarse la zona.

"Creo que eso tiene que ver con el sistema contra incendios. Hay toda una red de tuberías del agua contra incendios. Probablemente esa sea la imagen que impacta y lleva a algunas personas a pensar", dijo.

Cerraron otros Real Plaza

El gerente general de la cadena Real Plaza señaló que diversos centros comerciales de su empresa han sido visitados por autoridades desde el fin de semana y detalló que cuatro de ellos y dos patios de comida han sido cerrados.

Shimizu indicó que las observaciones realizadas por los inspectores "no corresponden a un riesgo inminente" y dijo que están trabajando "para levantar esas observaciones".

