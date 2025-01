El grupo de 400 agentes de las Fuerzas Armadas llegó a la ciudad de Trujillo y con esta ayuda, la Policía junto con el Ejército brindarán mayor seguridad a los 12 distritos de la provincia.

Como se recuerda, la madrugada del lunes 20, una carga de dinamita explotó a las afueras de la sede principal del Ministerio Público en Trujillo, obligando a las autoridades a redoblar las acciones contra el crimen organizado.

En esa línea, el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, señaló que 420 efectivos policiales patrullarán las calles de la provincia de Trujillo, ante la incidencia delictiva. Asimismo, se han incorporado 80 nuevos policías exclusivamente para cuidar las sedes de la Fiscalía, así como del Poder Judicial. Además, resaltó que se recuperó a otros 80 efectivos del penal El Milagro luego de que la Policía abandonara el recinto penitenciario y quede solo bajo por custodia del INPE.

"Ya hemos salido de el penal El Milagro y hemos rescatado 80 policias que estan sumando a los temas de seguridad ciudadana, reducir los índices de victimización y percepción de seguridad. No quiero policias de escritorio, todos a la calle. (...) La seguridad de las entidades públicas estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de 8: 00 a.m. hasta las 11:00 p.m., el resto de tiempo, lo cubrimos con patrullaje nosotros", dijo a la prensa.

SEGURIDAD PARA FISCAL

Detrás del ataque a la Fiscalía en la ciudad norteña, se reveló que el autor intelectual del atentado fue Jimmy Bazán Valderrama, cabecilla de la banda criminal Los Compadres, quien se encontraba recluido en el penal de Huacariz (Cajamarca), pero actuaba con total impunidad desde su celda.

¿El motivo del atentado? Se trataba de una amenaza directa a la fiscal especializada en crimen organizado, Jenifer Ludeña, quien había solicitado prisión preventiva para él y otros de sus miembros por el homicidio contra Aldy Donald Alvarado Velarde, ocurrido la mañana del 18 de mayo de 2020 en la zona de Alto Trujillo, distrito de El Porvenir.

Ludeña recibió a su propio teléfono celular mensajes extorsivo por Whatsapp. "Buenas noches doctora chachapoyina. Mira paisa chachapoyina Jenifer (...). Apruebe mi cese de prisión preventiva, sino actuaré con tu familia, tu hija y tu marido (...). Lo de hoy domingo 19 de enero es para tu persona, para que veas que la situación es seria si no apruebas mi libertad. Te tengo ubicada en tu departamento (...). Atte. C Pequeño", se lee en las capturas de pantalla reveladas por Cuarto Poder.

Tras descubrirse esto, se realizó una requisa a la celda de Jimmy Bazán, encontrándose celulares, cargadores y anotaciones vinculadas a extorsiones, por lo cual se dispuso su trasladado a la prisión de máxima seguridad de Challapalca.

"De acuerdo con el requierimiento, nosotros le damos seguridad. Hay un requerimiento de seguridad personal y familiar a una persona en reserva, a una fiscal", agregó Llerena.

CAMBIO DE POLICÍAS, CAMIONETAS Y EXTRANJEROS

La máxima autoridad policial de la región también agregó que se dará la rotación de agentes. "Se está trabajando las relaciones que se han enviado y que trabajado la Dirección de Inteligencia de Lima y los cambios se darán sí o sí. Se trata de 120 policías", refirió.

Con ayuda de una unidad móvil de Migraciones, General Guillermo Llerena, jefe de la región policial: Hemos detenido 114 extranjeros ilegales en Trujillo y tras las indagaciones correspondientes, muchos de ellos presentan refugio, otros están regularizando sus papeles y solo cuatro de ellos presentan exceso de tiempo de permanencia sin regular documentos y presentan referencias de estar involucrados en hechos delincuenciales y se ha proedido a su expulsión en la frontera de Tumbes con Ecuador", contó.

Por otro lado, sobre las camionetas guardadas de la Sanidad de la PNP de Trujillo, precisó que se trata de 30 camionetas destinadas a las comisarías de la sierra de La Libertad, cmo Pataz y Otuzco, las cuales fueron entregado esta mañana a sus respectivos alcaldes y comisarios.

¿'JHONSSON PULPO' EN BRASIL?

Cuando se le consultó si corroboraba la información de que 'Jhonsson Pulpo' se encontraba en Brasil, tal y como lo anunció hace unos días el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo que no podría afirmarlo. "Hay unidades especializadas que están haciendo investigaciones especiales y ellos solo coordinan conmigo algunos aspectos, pero los temas propios de investigación es reservado. No podría involucrarme. No conozco esa informacion", dijo.

