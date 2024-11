Ganadora del concurso por el Día de la Madre cuenta su maravilloso viaje gracias a Perú21

María Elena Béjar Núñez del Prado y su hija Betsy Carmen Salas Béjar fueron las afortunadas ganadoras del concurso de Perú21 por el Día de la Madre, "¡Mami, nos vamos a Buenos Aires!", quienes vivieron una inolvidable experiencia en la ciudad. Este viaje no solo fue un premio, sino una oportunidad para disfrutar de la cultura argentina, especialmente del tango, una de las pasiones más grandes de María Elena.

"Fue maravilloso el viaje , mi madre se quedo encantada con la ciudad de Buenos Aires y como no con el tango que ella tanto adora. La ciudad muy hermosa y la acogida en el hotel también estuvo excelente. Me parecía increíble, no me lo esperaba ya que nunca he ganado un premio de esa envergadura. Me pareció increíble", refirió Betsy Salas.

"Fue una linda convivencia con mi madre allá, tuve la oportunidad de conocer más de cerca el tango y los eventos culturales que allá son casi de todos los días. Hermoso recuerdo y estamos eternamente agradecidas con Perú21", agrega.

Durante su estancia, madre e hija tuvieron la oportunidad de explorar los emblemáticos lugares de la ciudad. Comenzaron su aventura en Puerto Madero, un moderno barrio que combina la historia con la arquitectura contemporánea.

El Teatro Colón, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo, fue otro de los destinos que no se quisieron perder. Allí, quedaron maravilladas por la majestuosidad de su arquitectura y la rica historia que alberga.

La biblioteca El Ateneo, considerada una de las más bellas del mundo, fue un lugar que les permitió sumergirse en la literatura y disfrutar de un ambiente único, rodeadas de libros y arte.

Por supuesto, el tango fue el hilo conductor de su viaje. María Elena, como amante de esta danza, tuvo la oportunidad de asistir a diferentes presentaciones y espectáculos en vivo, donde pudo apreciar la pasión y la elegancia que caracteriza a esta expresión cultural. Cada baile, cada nota de música, resonó en su corazón, convirtiendo su viaje en una experiencia profundamente enriquecedora.

"Cayó como anillo al dedo, era como si hubiera estado predestinado a ser. Ganamos el premio por participar en el día de la madre en Perú y escogimos la fecha de octubre por temas circunstanciales para darnos con la sorpresa que ese domingo que estuvimos allá era el día de la madre en Argentina. Como para cerrar el ciclo, como si todo hubiera estado alineado", refiere Betsy.

"Yo muy feliz por mi mamita que adora el tango y he podido conocerlo más de cerca también. Entender por qué le gusta y ahora lo aprecio de manera distinta. Visitamos en el teatro Astral, una obra que representaba a Carlos Gardel y Frank Sinatra, muy hermosa, también fuimos a Mansión Tango, a una presentación de tango espectacular", agrega.

El tiempo que pasaron juntas en Buenos Aires no solo fortaleció su vínculo madre-hija, sino que también les dejó recuerdos imborrables y una nueva apreciación por la cultura argentina. Sin duda, este viaje será recordado como uno de los momentos más especiales en sus vidas.

