En respuesta al contexto actual que obliga a venezolanos a abandonar sus hogares, Educación No Puede Esperar (ECW, por las siglas en inglés: Education Cannot Wait), anunció hoy US$ 27,2 millones en subvenciones de inversiones catalizadoras para programas de resiliencia multianuales en Colombia, Ecuador y Perú.

Estos países reciben un gran número de niñas, niños, adolescentes y a sus familias que huyen de la violencia e inestabilidad en Venezuela. El programa multianual de resiliencia educativa de tres años llegará a más de 350.000 niños y jóvenes venezolanos y sus comunidades receptoras.

“Desde marzo de 2020, el contexto en Venezuela ha forzado aproximadamente a 5 millones de refugiadas y refugiados e inmigrantes a dejar su país de origen, y a millones de niñas y niños a abandonar la escuela buscando seguridad en otros países de la región. Estas niñas, niños y adolescentes ahora pueden continuar su educación en sus comunidades receptoras, brindándoles protección y esperanza para su futuro”, refirió Yasmine Sherif, Directora de Educación No Puede Esperar.

“Esto es precisamente lo que necesitan ahora. Su educación no puede esperar hasta que esta prolongada crisis termine. Necesitamos una acción colectiva y hacemos un llamado urgente a donantes públicos y privados para que financien por completo el programa integral de educación conjunta de Educación No Puede Esperar para refugiadas, refugiados y otras personas que se ven obligadas a desplazarse, así como sus comunidades receptoras en Colombia, Ecuador y Perú”, agregó

Esta inversión se suma a la primera respuesta de emergencia de US$ 7 millones de ECW en 2019 para afrontar el éxodo más grande de la región en la historia reciente. Además, estas inversiones multianuales brindan apoyo humanitario y de desarrollo al sector educativo, abordando tanto las necesidades humanitarias inmediatas como también el fortalecimiento del sistema educativo.

SITUACIÓN EN PERÚ

Según la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que 830.000 venezolanos han huido a Perú. La pandemia de COVID-19 y las medidas de cuarentena asociadas han afectado particularmente a las niñas, niños y adolescentes venezolanos incluyendo a sus familias. Las niñas, niños y los jóvenes se enfrentan ahora a riesgos que se multiplican, como el hambre, la pobreza, el aumento de los problemas de salud mental y la violencia de género. Hay picos notables en el número de niñas desaparecidas, abusos y embarazos precoces y no deseados.

El Gobierno de Perú está dando pasos importantes para incluir a niñas, niños y jóvenes venezolanos desplazados por la fuerza en el sistema educativo del país. Los datos del Ministerio de Educación indican que un total de 96.613 estudiantes venezolanos migrantes y refugiados (52.319 niñas y 44.294 niños) están matriculados en escuelas peruanas (2020), un número que ha aumentado de manera constante en los últimos años. A pesar de estos esfuerzos, hay 67.957 niños refugiados y migrantes (33.234 niñas y 34.723 niños) que no están registrados en el sistema del Ministerio de Educación.

Educación No Puede Esperar (ECW) está asignando una subvención catalizadora inicial de US$ 7,4 millones en Perú, que será implementada por UNICEF en colaboración con las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Con los US$ 7,4 millones en subvenciones catalizadoras de ECW, el programa de resiliencia multianual de tres años en Perú pide a los donantes y al sector privado que ayuden a financiar la brecha restante de US$ 14 millones para la respuesta de educación en situaciones de emergencia.

Una vez que esté totalmente financiado, el programa llegará a 100.000 niños y jóvenes, en particular niñas y niños venezolanos, y mejorará la inclusión y la calidad del sistema educativo peruano. La subvención inicial de ECW responde a las necesidades urgentes de 30.000 niños y adolescentes.

