"Fue parte del show": Alcalde de Trujillo festeja y se da un beso con animador en festival mientras que la ciudad reporta más de 30 atentados | VIDEO

Todo parece ser de color de rosa para el alcalde de Trujillo, Mario Reyna. La ciudad se desangra por la inseguridad, pero para el burgomaestre los más de 30 atentados con explosivos que ha sufrido la provincia en lo que va del 2025 no parece ser importante y decidió festejar en un evento el último fin de semana bailando con cerveza en mano y hasta dándose un beso en el estrado junto al exanimador de Armonía 10, Luis ‘Gato’ Bazán.

El hecho fue captado durante el evento edil del Concurso Nacional de Marinera realizado el domingo en el Complejo Deportico Chan Chan (exChicago), generando una gran controversia. En el evento promovido por la Municipalidad Provincial de Trujillo, el alcalde Mario Reyna, con unos aparentes tragos de más, salió a bailar al estrado con el conocido exanimador de cumbia 'Luis 'Gato' Bazán y le entró a los jueguitos y coqueteos. Todo al tirmo de la canción del español Raphael: "Escándalo, es un escándalo..."

Estos actos calificados por muchos asistentes como 'obscenos' y ha generado indignación entre la comunidad trujillana, especialmente entre los padres de familia que llevaron a sus hijos al evento.

El incidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra al alcalde Reyna y Gato Bazán bailando de manera cercana y realizando gestos considerados inapropiados para un evento familiar en el cual también acudieron niños. Muchos criticaron la falta de decoro y el mal ejemplo que esto representa para la juventud, y más tratándose de una figura pública y en un evento que promueve la cultura y las tradiciones.

A este lamentable incidente, se suma la trágica situación que vive actualmente Trujillo, pues, de acuerdo con un informe que alcanzó el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, a la comisión de Fiscalización del Congreso, hasta el 11 de febrero registraron 67 eventos de explosivos detonados en la región.

De este total, estima que más de 30 ataques con explosivos ocurrieron en la provincia de Trujillo. De acuerdo con la cifra entregada, 44 fueron a domicilios, 15 a locales comerciales, tres a empresas de transporte, dos a entidades públicas (entre ellas la Fiscalía), dos a torres de alta tensión en la minera Poderosa de Pataz y una a una institución educativa.

A BOMBAZO LIMPIO. Trujillo vive a punta de dinamitazos por parte de delincuentes extorsionadores. Esta vez fue en un local de venta de menú, en la Urb. Covicorti. Hay pánico en la gente. @RPPNoticias #Trujillo Vía RPP Trujillo pic.twitter.com/4VkFIKk3l0 — Carlos Gonzales (@carlomagno1005) February 16, 2025

Sin embargo, luego del 11 de febrero han continuado los ataques pese al famoso patrullaje por cuadrante que se anunció tras el atentado a la sede principal del Ministerio Público. Entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13 de febrero, se registraron atentados en las urbanizaciones El Molino, Palermo y La Merced, de los distritos de Florencia de Mora y El Porvenir.

ACTUALIZAMOS. Son 5 ataques extorsivos con dinamita en Trujillo en las últimas horas. Estos fueron en la Urb. Palermo (video) Urb. Miraflores y Urb. La Merced (distrito de Trujillo), y otros 2 en los distritos de Florencia de Mora y El Porvenir. #Trujillo Vía RPP Trujillo pic.twitter.com/kqWg5julwI — Carlos Gonzales (@carlomagno1005) February 13, 2025

El 14 de febrero, una dinamita explotó en una ferretería del distrito de El Porvenir y en un restaurante en el sector Covicorti. El atentado más reciente ocurrió la noche del 15 de febrero en una vivienda de la avenida 12 de Noviembre, en Florencia de Mora. A las 9:30 p.m., delincuentes en motocicleta detonaron un cartucho explosivo, destruyendo la reja de metal del predio y dañando la estructura de concreto. La fuerte detonación también afectó a dos viviendas contiguas, cuyos vidrios quedaron destrozados.

Pese a esta seguidilla de ataques extorsivos el alcalde Mario Reyna —lejos de diferenciarse de su anterior predecesor vacado Arturo Fernández— ha decidido por estar en los malos pasos. "Es parte del show que el señor realiza hace décadas. Es un show, estamos en un festival, diversión, entre familias y vecinos. No le justificará para algunos, para otros sí, de eso no hay prohibición ni reglamentación moral. EStoy diciendo que es un show, no es un beso. Lo conozco y ya sabe que es parte de su show. Da la apariencia (de un beso), pero pone la mano", dijo a los medios tras ser consultado.

Por su parte el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, cuestionó al alcalde Mario Reyna por su actitud en el festival de la Marinera. "Le he hecho saber que se debe tener más la postura de autoridad y una autoridad no puede hacer ese tipo de acciones. Sabemos que el 'Gato' actúa así. Que tenga cuidado, prudencia, es la primera autoridad. Creo que le debe una disculpas a la población, pero depende de cada persona. El show lo puede hacer la población, pero la primera autoridad del municipio de Trujillo no", explicó.

Además, la autoridad edil también está siendo criticada por promover una ordenanza para cerrar todos los locales nocturnos a la 1:00 a.m., con la finalidad de mejorar la seguridad y evitar ruidos. No obstante, afecta la economía de miles de personas, entre empresarios, trabajadores, artistas, taxistas y entre otros. Asimismo, habría prohibido dar autorización para que la Feria del Libro se realice en Plaza de Armas de Trujillo. Aclaró que no está en contra del evento, y precisó que se abrirá un concurso público para que los organizadores presenten sus propuestas.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: