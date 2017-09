Francesa Brivio estuvo junto a Carlos Alcántara en el Congreso de la República para mostrar su apoyo a la legalización de la marihuana medicinal. La recordada actriz sufre mastocitosis sistémica, rara enfermedad que la aqueja hace varios años.

Como se recuerda, la Comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley para legalizar el uso de cannabis medicinal.

Perú21 conversó con la actriz, quien precisó que sus síntomas han sido controlados gracias esta medicina no tradicional.

"Estuve fuera de Lima y no pude llevar mi aceite. La diferencia es clara, me volvieron los dolores, falta de apetitos y todos los malestares de siempre. Me ha ayudado bastante para sentirme mejor", manifestó.

"Estoy feliz por este primer paso", dijo Francesa Brivio.

Brivio dejó en claro que la aprobación de la comisión del Legislativo es un primer paso y que todavía falta camino por recorrer.

"Estoy feliz por este primer paso. No canto victoria, pero confío que votarán a favor. Todos tienen familiares o conocen a alguien que pasa por eso. Es un derecho a la salud", señaló.