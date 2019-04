¿Coma etílico en una lata? ¿Me hará perder la virginidad? Esta es la verdad sobre Four Loko

Desde inicios de año, Four Loko, poderosa bebida alcohólica estadounidense, ingresó al mercado peruano, llegada que generó mucha polémica y expectativa entre los jóvenes.

Previamente a su consumo, la información digital que se encuentra sobre esta marca es muy negativa; sin embargo, no todo lo que se encuentra en Internet es cierto.

"Coma etílico en una lata", le bebida que "te hará perder la virginidad", todo esto y más se dice de estas coloridas latas que contienen 12% de alcohol.

En conversación con Perú21, Roberto Lee, Fundador de Four Loko Latinoamérica se encargó de desmentir los mitos acerca de esta popular bebida.

"Four Loko es una fiesta en una lata. La marca tiene demasiada atracción digital. Esto provoca que muchos medios, que no tienen la credibilidad necesaria, hablen negativamente de nosotros. Constantemente estamos lidiando con estas 'fake news'", señala Lee.

Según Lee, Four Loko es una bebida poderosa que no debe ser combinada con otro tipo de tragos y lo ideal es consumirla de manera responsable.

"Todo en exceso es dañino. No hay que abusar. Hacemos mucho énfasis que el consumo debe ser responsable y moderado. Hay muchos mitos alrededor de Four Loko y la idea es decir la verdad", precisa.

¿CÓMO DEBO TOMAR FOUR LOKO?

Para Roberto Lee, Four Loko debe ser consumido sin ser mezclado con otra bebida y helado, de ser posible.

"La tolerancia depende de la persona. Lo que recomendamos es que no se mezcle con cualquier otro tipo de alcohol. Si tomas una lata, que sea lo más frío posible y directamente de la lata. [...] Primero está la salud de nuestros consumidores y la calidad de nuestro producto. No tengan miedo de probar Four Loko. No solo somos una bebida, sino una experiencia. Eso es lo que somos y lo que nos ha llevado a todas partes", asevera.

¿CUÁL ES EL MOMENTO IDEAL PARA TOMARLO Y QUÉ PUEDO ESPERAR?

En conversación con Diego Macher, CEO de Four Loko Latinoamérica, el producto se presenta como una opción llamativa en un mercado donde hace falta innovación.

"Four Loko se puede tomar en cualquier momento. No podría decirte que hay un mal momento para tomarlo. Somos una alternativa para pasarla bien que está al alcance de tu bolsillo", manifiesta Macher.

FÓRMULA ORIGINAL

Uno de los mitos sobre Four Loko es su etiqueta de ilegalidad en algunos países y sus verdaderos componentes.

En un inicio, la fama de Four Loko se debió a su receta original, la cual combinaba alcohol, sabores frutados y estimulantes como cafeína, taurina y guaraná.

En el 2010, la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. ordenó su retiro del mercado hasta que su contenido y elaboración se regularizaran.

A raíz de esta disposición, Drink Four Brewing Company, compañía encargada de su elaboración y distribución, retiró los estimulantes de la bebida.

Hoy en día, Four Loko ya no contiene este tipo de estimulantes y es una bebida netamente alcohólica.