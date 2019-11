Una acalorada discusión se vivió durante el programa deportivo de FOX Sports, luego de que Flavio Maestri y Eddie Fleischman perdieran los papeles al momento de argumentar sus puntos de vista sobre lasa protestas que atraviesa el país sureño, Chile, luego de que esto origine la cancelación del partido amistoso entre Perú y el país vecino.

El comentarista deportivo indicó su desacuerdo con la concentración que existe en Santiago, a lo que su compañero respondió de inmediato.

“Siempre en una manifestación hay infiltrados. No hables en sentido generado con el chileno. No es el común del chileno. Tú dices que están destruyendo, que están haciendo vandalismo, estás generalizando al chileno. Si no sabes, el productor que es chileno puede bajar para que te explique”, expresó Flavio Maestri.

Por otro lado, Fleischman, argumentó que la violencia en el país vecino se podría evitar si buscarán la vía legal.

“La violencia en ninguna democracia es el camino... Hay un contrato social que se llama constitución. Hay un estado de derecho, hay un procedimiento legal. Lee y fíjate porque estas mal enterado”, indicó sin imaginar la respuesta del exjugador de la selección peruana.

“El chileno está pidiendo lo justo. Que a ti parezca raro porque acá no es así es tu problema. Vas a entenderlo cuando ganes el sueldo mínimo, ese día vas a entender lo que pasa en Chile, como no es el caso no tienes ningún problema”, enfatizó.

El tenso momento fue interrumpido por Alan Diez, quien cumple el papel de moderador en el programa, el detuvo la conversación y cambió de tema, sin embargo, el rostro de ambos dejaba ver su incomodidad.

NO ES EL PRIMER ENFRENTAMIENTO

Esta no es la primera vez que se da un enfrentamiento entre ambos por opiniones contrarias, durante un debate en setiembre que tenía como eje la situación de Paolo Guerrero y su derrota Internacional de Porto Alegre en la final de la Copa Brasil. El comentarista deportivo cuestionó a Maestri.

"Yo los siento a ustedes ardidos, Flavio pareces indignado", a lo que Maestri respondió "Tú interpretas otra cosa compadre. Ya para, ¿no?".

“¿Tú eres abogado de Julinho?”, preguntó Fleischman, y Maestri le respondió: "sí, soy su abogado, ¿algún problema? Tú no respetas la opinión de los demás”.