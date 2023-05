La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de Huánuco presentó requerimiento acusatorio contra Edgar Edwin Torpoco Ortiz, camarada ‘Ángel’, por el delito de terrorismo (aniquilamiento de personas), como coautor, en agravio del Estado.

Según la acusación fiscal, Torpoco Ortiz es imputado de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Vraem y, como tal, haber participado en dos crímenes que acabaron con la vida de tres personas: el primero ocurrió en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín, en agravio de Urbano Esquibel Camargo “Urbano”, el 7 de setiembre del 2020. El acusado participó en dichos hechos delictivos junto a su hermano Fredy Ames Ortiz, según la Fiscalía.

A Edgar Torpoco Ortiz, también se le acusa de participar en el asesinato con proyectiles de arma de fuego de Yhon Rider Mancilla Parra (conocido como “Jhon, Yhon o gordo Jhon”) y su cónyuge Berta Taipe Escajadillo, el día 25 de abril de 2021, en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cuzco. Por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión.





“COMENCÉ CON UNA PISTOLA”

‘Ángel’ ingresó a los campamentos del Vizcatán en la segunda mitad de 2020, y desde ese entonces “estuve entrando y saliendo más de seis veces”. En el lugar, se juntó con la terrorista ‘Vilma’, quien, según cuenta, lo trataba de “hijo” y fue quien le llegó a presentar al camarada Víctor ‘José’ Quispe Palomino, el cabecilla principal del MPCP-SL.

Por su declaración se desprende que Torpoco habría llegado a las huestes terroristas inducido por su medio hermano Freddy Ames Ortiz, quien fue quien le comenzó a hablar del “partido” y a quien, de acuerdo a su testimonio, ‘Vilma’ ya le había dado la orden de asesinar a Urbano Esquivel Camargo (43), un exintegrante del grupo terrorista que estaba en la mira por “traidor”.

Ese “aniquilamiento selectivo” se perpetró el 7 de septiembre de 2020 en el mercado de Pangoa, y Torpoco cuenta que ayudó a Ames en el reglaje e identificación. Ambos fueron capturados, pero cuando fue puesto en libertad su medio hermano le dijo “que vaya al partido y converse con ‘Vilma’”.

“Allí (en los campamentos) me enseñó a disparar la camarada ‘Vilma’. Primero comencé con una pistola Pietro Beretta; luego alcancé buena puntería —eso me dice la camarada ‘Vilma’— ahora te toca con arma larga. Disparé con la AKM de la camarada ‘Vilma’ a 100 metros a un bull por cinco días. Primero a un bull grande, después un bull regular y al final un bull chiquito”, relató Edgar Torpoco.

“Cuando pasaban los mochileros, ella (‘Vilma’) los registraba y me daba su arma para que yo la cuide en un lugar escondido para que no me vean. (…) Me decía que no deseaba que nadie me vea porque yo iba a estar saliendo y entrando y, por mi propia seguridad, porque iba a hacer aniquilamientos”, relató ‘Ángel’.





