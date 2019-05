Fiscalía pide 11 años de cárcel para el director regional de Educación de Piura

El director regional de Educación de Piura, Fabriciano Cunya, quien está en la mira por los audios que revelarían que habría influenciado en las contrataciones en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Sechura, también es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

El funcionario habría cometido los supuestos delitos de colusión agravada, malversación de fondos y negociación incompatible cuando se desempeñó como gerente de la Municipalidad de Sapillica, en Ayabaca. El Ministerio Público ha solicitado 11 años de prisión para él.

En esta investigación también están comprendidos el ex alcalde de Sapillica, Agustín Jara, y ex funcionarios de su gestión. Ellos no habrían ejecutado obras presupuestadas. Las pesquisas han determinado que hay un pago en exceso de S/180 mil para la obra de agua potable y alcantarillado en el sector de Lagunas Alto, la cual no se ejecutó.

Fabriciano Cunya, quien señaló que los audios fueron editados, manifestó que no se iba a referir más al respecto. Su designación como director de Educación había sido observada por el Consejo Regional. Según el pleno, no cumple con el perfil para el cargo.

DATO

-El funcionario postuló en los últimos comicios a la alcaldía de Veintiséis de Octubre por la agrupación Fuerza Regional, que lidera el gobernador Servando García.