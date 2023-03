El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao ha solicitado 10 años de prisión efectiva para Alberto Beingolea Delgado y exgerentes del Gobierno Regional del Callao, Omar Martín Romero Aquino y Carlos Andrés Palacios Meza, luego de encontrar indicios de la comisión del delito de colusión agravada.

La acusación fiscal alcanza al encargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios del GORE Callao, José Abelardo Izquierdo Rodríguez, para quien se pidió 9 años de cárcel.

Según la investigación realizada por la fiscal adjunta provincial Katherin del Pilar Arpe Sánchez, Beingolea Delgado fue contratado por el GORE Callao, entre los meses de febrero y marzo 2019, a fin de prestar el servicio de asesoría legal a la Gerencia General Regional. Estas contrataciones habrían sido por hasta 90 mil soles.

Sin embargo, dicho servicio no se habría prestado de forma efectiva, pagándose a un proveedor por servicios que, en la realidad, nunca prestó.

Entre los 33 elementos de convicción que acreditarían el hecho delictivo, se cuenta con un informe de la Contraloría General de la República, la declaración de los consejeros regionales, así como una pericia contable.

La acusación en su contra fue rechazada en su totalidad por Beingolea en una entrevista con RPP: “Soy un hombre de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar. Esta celeridad (de parte del Ministerio Público) no es habitual”.