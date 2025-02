Fiscalía e Indecopi investigan tragedia en Trujillo y municipios reaccionan

La tragedia en Trujillo ocurrió hace cinco días, pero la tristeza e indignación continúan para las familias de las seis víctimas mortales y los 81 heridos, quienes la noche del domingo protagonizaron una vigilia frente al Centro Comercial Real Plaza, pero que luego se convirtió en un ataque de impotencia al intentar derribar las rejas del establecimiento, pues siguen esperando justicia.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, señaló que se ha iniciado una investigación preliminar contra el gerente del Real Plaza Trujillo y todos los que resulten responsables. En esta misma línea también se sumó Indecopi, que dio inicio ya a un proceso sancionador.

“Se inicia contra el representante legal Luis Alonso Santa Maria Torres, gerente del Centro Comercial de Real Plaza Trujillo y los que resulten responsables. ¿Quiénes más resultarán responsables? Depende de lo que va arrojando la investigación. Hay que ser serios. Determinemos paso a paso quién es responsable. Lo que uno no puede hacer es un aprovechamiento político, un show de esos”, dijo en conferencia de prensa.

En declaraciones a Canal N, el fiscal dijo que la hipótesis preliminar es que hubo negligencia de los operadores del centro comercial y de los diseñadores (ingenieros y arquitectos), sin descartar corrupción en funcionarios de la municipalidad o incompetencia por no hacer supervisiones constantes y serias.

MUNICIPIOS REACCIONAN

Guillermo Bringas dejó en claro que los responsables también pueden ser funcionarios municipales o de Defensa Civil. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad tienen los municipios? A raíz de esta tragedia, varias municipalidades a nivel nacional se pusieron las pilas —como siempre, después de la tragedia—, para maquillar su falta de fiscalización seria, exhaustiva, y procedieron con inspecciones inopinadas en las distintas sedes de Real Plaza para constatar las medidas de seguridad, y en algunos se ejecutó su clausura temporal.

“Tiene la responsabilidad el que ha firmado ese certificado en diciembre (2023) diciendo que todo está OK cuando no era así. Las municipalidades están a cargo de otorgar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). El certificado es obligatorio en locales de 500 metros cuadrados en adelante; de menos de esa cantidad, las municipalidades distritales pueden o no hacer ese procedimiento”, explicó a Perú21 Martín D’Azevedo, experto en gestión pública.

En tanto, Luis Morán, presidente de la Comisión Nacional de la Prevención de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, indicó que pueden ser tres las causas del incidente: un mal diseño; un buen diseño, pero una mala práctica en la construcción; y el tercero, un buen diseño, buenos materiales, pero falta de mantenimiento. “La inspección no es resaltar observaciones a la ligera, sino a profundidad, porque eso permite ver si existe un problema incipiente que se está iniciando”, dijo a Perú21TV.

Indecopi, mientras tanto, dispuso algunas medidas cautelares contra Real Plaza S.R.L., entre ellas, asumir los gastos necesarios para la recuperación de la salud de las víctimas, gestionar la identificación de potenciales víctimas indirectas del siniestro y asumir las gestiones y gastos necesarios generados por concepto de sepelio de las víctimas que fallecieron o que proceda con el reintegro respectivo.

CONTRADICCIONES

Misael Shimizu, CEO de Real Plaza, indicó que todas las personas afectadas son atendidas con una cobertura al 100% o con reembolsos en caso de que hayan realizado algunos gastos.

No obstante, por ejemplo, la madre de Daniela de la Cruz, quien fue velada junto a su esposo policía y su menor hija de 2 años, denunció que no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte del centro comercial. Lo mismo señalaron familiares de Harumi Carbajal Velásquez, la joven trabajadora de Ripley de 24 años que también perdió la vida.

Perú21 intentó comunicarse con Shimizu, pero indicaron que por el momento la empresa no dará más entrevistas.

GERMÁN GALLADOR, INGENIERO CIVIL : "EN PLENO SIGLO XXI NO SE PUDE CAER UN TECHO"

"Primero, va el arquitecto para darte la forma. Después, viene la estructura que va a soportar esa forma, por parte del ingeniero estructural, para que ese techo no se caiga. Todos esos planos se envían al municipio. Ellos tienen un pool de expertos que revisan en detalle que esos planos estén bien y rechazan el proyecto cuando no es seguro. Ahí nace el tema. Los primeros responsables son los ingenieros, que se supone que diseñan los planos de acuerdo a las normas. A los ingenieros no se les puede caer el techo por ningún motivo en este siglo XXI, es una ofensa. Si la municipalidad le dice que todo está bien, van a ejecutar la obra; y en la ejecución, ahí puede haber unos cambios. El constructor puede decir que cambiará el diseño por alguna razón, pero en toda obra hay ingenieros supervisores, quienes verifican que la obra se está construyendo de acuerdo a los planos. Indeci viene después, cuando ya todo está construido".

AUTORIDADES HAN CLAUSURADO CUATRO LOCALES DEL REAL PLAZA

Real Plaza Puruchuco. El centro comercial fue clausurado temporalmente ayer por incumplir medidas de seguridad. Miembros de Defensa Civil de la Municipalidad de Ate constataron que había estructuras metálicas oxidadas y la ausencia de pernos en el techo. Además, se observó el deterioro de las estructuras de soporte, lo que podría comprometer la seguridad del establecimiento.

Real Plaza de Piura. El Área de Fiscalización edil clausuró temporalmente el patio de comidas del centro comercial al determinar que no reunía las condiciones técnicas establecidas para su funcionamiento. “Las lancetas están rotas y pueden generar un daño… Una futura eventualidad puede ocasionar un peligro a la vida”, apuntó Aldo Díaz, gerente de Fiscalización del municipio.

Real Plaza de Huancayo. La Municipalidad Provincial dispuso la clausura por 30 días del centro comercial tras detectar irregularidades en su infraestructura. En una inspección, Defensa Civil constató que la pendiente del techo no cumple con los estándares adecuados, lo que podría generar acumulación de agua y residuos, y aumentar el riesgo de colapso en caso de lluvias.

Real Plaza de Trujillo. Horas después del colapso del techo de patio de comidas, la municipalidad provincial clausuró el establecimiento de forma temporal y “hasta que se abonen todas y cada una de las indemnizaciones correspondientes”. La decisión del cierre es por el peligro inminente de la seguridad en las estructuras del centro comercial.

