Hoy jueves 27 y el domingo 30 de julio, el tránsito de vehículos de carga pesada se restringirá en la Carretera Central, en el tramo comprendido entre los kilómetros 23 y 145, con el fin de preservar la seguridad y priorizar el desplazamiento de las personas que decidan viajar de Lima hacia el centro del país o viceversa durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció esta medida en el marco en el cual se han venido realizando acciones articuladas con la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú; la División de Protección de Carreteras de la PNP; la Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la concesionaria Deviandes.

La medida se ha implementado para evitar el congestionamiento y garantizar una mayor fluidez de vehículos, pues en esta época la Carretera Central experimenta un incremento sustancial en la afluencia de carros. La policía, en coordinación con Sutran, estará a cargo del cumplimiento de la restricción.

Cabe mencionar que los vehículos de carga pesada que no cumplan con la medida de restricción del tránsito serán sancionados con una multa equivalente al 8% de una UIT (396 soles). Para aquellos conductores que hagan caso omiso a las indicaciones de los agentes policiales, la multa correspondiente será del 12% de una UIT (594 soles).

El tramo de la restricción está comprendido entre el km 23 (Chaclacayo, Lima) y el km 145 (Centro Poblado Pucará, Junín) de la Carretera Central. Los camiones no podrán circular el 27 de julio, desde las 00:00 hasta las 8 am, mientras que el 30 de julio la restricción será desde las 9 am hasta las 6 pm.

Los vehículos de carga que se encuentren dentro de la vía en el horario de la restricción deben proseguir su circulación hasta salir del tramo restringido en un lapso no mayor a cinco horas, sin poder reingresar en dicho periodo. Queda prohibido el estacionamiento de estas unidades a los lados de la vía dentro del tramo restringido.

