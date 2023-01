Para Fernando Mendoza analista político de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, las protestas registradas tienen un tufillo político que busca desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte.

“Estas manifestaciones no obedecen en realidad a un clamor de la población más bien lo que nos lleva a vislumbrar es que la población está siendo manipulada por intereses. Recordemos otras marchas como ejemplo el “Arequipazo”. En la época de Alejandro Toledo había cabezas visibles, dirigentes, los alcaldes, el gobernador regional. inclusive se llegó a un acta de entendimiento con la intervención de una Comisión de Alto Nivel y la participación de la Iglesia. Había personas físicas con las que se podía dialogar y a las cuales la masa podía seguir. En cambio, ahora no hay esos rostros y eso es sintomático porque cobraría fuerza la idea de que detrás de estas manifestaciones existen agentes oscuros de la minería ilegal, del narcotráfico”, manifestó Mendoza.









También señaló que es crucial que el Gobierno de Dina Boluarte comience inmediatamente con acciones de inteligencia policial y militar.

“Aquí entra a tallar la inteligencia por parte del gobierno inteligencia policial y militar, e identificar grupos que están implicados y ponerlos en evidencia para que la población vea que no está siguiendo líderes sino a bandas organizadas. El gobierno tiene que velar por el bien común. Estas manifestaciones son manipuladas y están siendo movilizados y uno no sabe con qué dinero. En el sector Aviación de AQP habían bloqueado la pista, no es la población de Arequipa es un grupo movilizado por alguien”, concluyó.