¿Sabías que este lunes 3 de enero lo puedes tener libre? Así es. El gobierno ha decretado una serie de medidas como parte de una estrategia para incentivar el turismo interno, un sector que venía recuperándose, pero que, de nuevo, ha sido golpeado de nuevo por la pandemia.

Teniendo en cuenta que este 1 de enero será sábado, hay quienes se preguntan si hoy lunes 3 de enero también será feriado para poder planificar actividades, como paseos o un día familiar. ¿Quieres resolver esta incógnita? Sigue leyendo esta nota.

¿EL LUNES 3 DE ENERO ES FERIADO?

No. El lunes 3 de enero será el primer día no laborable 2022, en el marco de las celebraciones por Año Nuevo. Si bien el 1 de enero es feriado, el Gobierno declaró los días viernes 31 de diciembre del 2021, así como el lunes 3 de enero del 2022 como días no laborables, que sumado al feriado ordinario y domingo 2 de enero, crean fin de semana largo de cinco días para fomentar el turismo. Esto quiere decir que por Año Nuevo los días libres serán el 31 de diciembre, 1, 2 y 3 de enero de 2022.

¿ME PAGARÁN TRIPLE POR TRABAJAR EL 3 DE ENERO?

No. En ese caso, las personas que laboren en esos días no recibirán triple pago, como sí ocurre en los casos de los feriados pues estos sí implican descanso obligatorio y es aplicable para todos los trabajadores, sin excepción.

¿TODOS TENEMOS EL LUNES 3 DE ENERO DÍA NO LABORABLE?

No. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, el beneficio de los días no laborables está dirigido a trabajadores de sector público de todo el país.

En el caso de los centros de trabajo del sector privado, estos podrán acogerse a la medida, previo acuerdo entre empleador y sus trabajadores.

¿CÓMO COMPENSO EL DÍA 3 DE ENERO QUE DESCANSE?

Si dejaste de trabajar el lunes 3 de enero, estas horas no trabajadas serán compensadas en los 10 días posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

¿EL SECTOR PÚBLICO ATENDERÁ DURANTE LOS DÍAS NO LABORABLES?

Si, en aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante esas fechas, indica el Decreto Supremo 161-2021-PCM. Por ello, las autoridades de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar los servicios.

Se trata de los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

FERIADO

El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases.

En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

DÍA NO LABORABLE

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno. En este caso, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que solo recibirá el mismo sueldo sin incrementos.

Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajos los sábados o considerar como parte de las vacaciones.