El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que, durante el feriado por el Día del Trabajador (28 de abril al 1 de mayo), se movilizaron alrededor de 635 mil visitantes a nivel nacional, generando un impacto económico de US$ 76 millones.

Estos son los principales resultados del estudio del feriado de Día del Trabajador 2023, elaborado por el Viceministerio de Turismo, donde se conoció que Lima Metropolitana generó el 50% del flujo de viajes a nivel nacional. Además, entre los principales motivos para viajar durante el feriado se encuentran: vacaciones, recreación y ocio (44,2%), visitar a parientes y amigos (50,2%) y otros motivos, como negocios, compras, entre otros (5,6%).

Según la información del Mincetur, el 12,9% viajó a un destino cercano, dentro de su propia región. En el caso de los residentes de Lima Metropolitana, visitaron Chancay, Huaral, Huarmey, así como Cañete y las playas del sur, principalmente. Por otro lado, el 87,1% visitó destinos más lejanos, fuera de su región de residencia. En general, las regiones del centro (32,7%) y Norte del país (30,2%) fueron las más visitadas, destacando destinos como Cusco, Huaraz, Junín, Cajamarca, Trujillo, entre otros. Las principales razones de selección del destino fueron por la variedad de atractivos turísticos (39,2%), el clima (29,2%) y las recomendaciones de familiares o amigos (17,3%).

Es importante indicar que, según el estudio, el 55,3% de los viajeros utilizó un alojamiento no pagado, como casa de familiares y/o amigos o casa propia, mientras que 44,7% se alojó en un establecimiento pagado, en particular hoteles y otros establecimientos de hospedaje. El medio de transporte más utilizado fue el bus interprovincial (52,7%), seguido del automóvil particular (20,6%) y avión (9,5%). Asimismo, y muy importante para la reactivación del sector, es que el 90,8% de entrevistados considero que su viaje fue seguro y/o muy seguro.

En promedio, el viaje de los turistas tuvo una duración de 4 noches, realizando un gasto por persona de 452 soles, monto destinado principalmente al transporte, alimentación, alojamiento y visitas turísticas. Asimismo, tenemos que, en el caso de La Libertad, la ocupabilidad promedio fue de 49,9%, en Cusco 48,3%, Junín 42,2%, Arequipa 41,8% y Cajamarca 37,8% entre otros.





RECUPERACIÓN DEL TURISMO EN PUNO

La región Puno -que fue la más afectada por las movilizaciones de las últimas semanas- inicio su reactivación con la reapertura del aeropuerto de Juliaca y registró un impacto positivo por el feriado largo.

Así, según la información del MINCETUR, la ocupabilidad hotelera fue de 39%, por lo que se espera una recuperación progresiva de las actividades relacionadas con el turismo en esta importante región del país.