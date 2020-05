Una familia del distrito de El Porvenir, en Trujillo, que sufrió los estragos de la caída del huaico en el 2017, solicita ayuda para afrontar la cuarentena por el COVID-19. Colocaron un cartel en la calle con la frase ‘Necesitamos ayuda, por favor’.

Víctor Daniel Chávez Ibáñez (49) cuenta que antes de la pandemia trabajaba como ayudante de calzado, mientras que su esposa, Lucía Ramírez Uriol (38), laboraba en una empresa agroindustrial; sin embargo, un accidente vehicular le dejó fracturas en la columna.

Ambos se encuentran desempleados y no tienen para solventar la alimentación de sus dos hijos de 3 y 7 años; ademas, no hay dinero para pagar el Internet con que los pequeños puedan acceder a sus clases virtuales. “Yo me recurseo saliendo a realizar mandados. A veces hay y otras no, a veces me regalan alimentos”, dijo uno de los padres.

La familia Chávez Ramírez vive en la avenida Gonzáles Prada N° 449. Cualquier ayuda comuníquese al número 972183578.

Al igual que ellos, otras 60 familias de las calles Eugenio Pachimir y José Crespo, también salieron con pancartas a pedir apoyo, pues dicen que no han recibido el bono y canastas de víveres.

