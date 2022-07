Carlos Amat y León, destacado investigador, docente universitario y exministro de Agricultura, falleció este viernes 29 de julio a los 82 años.

Siendo una de las mentes más lúcidas de la academia peruana, Amat y León fue ingeniero agrónomo, formado en la Universidad Nacional Agraria La Molina (1970). Obtuvo una maestría en Economía en la Iowa State University (1973) y otra en Ingeniería Agrónoma en la University of Wisconsin-Madison, ambas en EE.UU. Además, sería en esta última donde años más tarde, en 1988, obtendría su doctorado.

Fue ministro de Agricultura en dos oportunidades: en 1990 en el gobierno de Alberto Fujimori y en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, del 2000 al 2001.

Hoy se nos fue Carlos Amat y León, una de las mentes más claras y comprometidas con el desarrollo justo y sostenible del país. Cuan duro resulta perderlo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. pic.twitter.com/0lvVFYj2RH — Gabriel Quijandría (@GQuijandriaA) July 29, 2022

También se desempeñaba como profesor emérito de la Universidad del Pacífico, siendo nombrado además decano de la Facultad de Economía en el 2007. Nombrado miembro honorario del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Economistas del Perú, fue condecorado por su apoyo a la conservación de los recursos naturales de la Cordillera Azul por The Founders´Council of the Field Museum.

En su obra cumbre, “El Perú nuestro de cada día: nueve ensayos para discutir y decidir”, Amat y León exploró a profundidad la heterogeneidad geográfica y cultural del Perú, el desarrollo de la civilización andina y la influencia de la cultura occidental en esta, con el objetivo de entender a nuestro país y poder vislumbrar su futuro.

Desde este medio expresamos las sentidas condolencias a la familia y amigos.