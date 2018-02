Dos policías se vieron envueltos en una fuerte discusión en Huánuco, luego de que uno interviniera a otro por no portar sus documentos correspondientes para andar en vehículo. El video difundido en Facebook se viralizó rápidamente.

El efectivo detenido responde al nombre de Faerli García Lavado y se le increpó que no contara con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), licencia de conducir y tarjeta de propiedad.

Sin embargo, estos cargos los desmintió aduciendo que todo se trataba de un abuso de autoridad por parte de su colega. Por ello, decidió encender la cámara de su celular y decidió transmitir en vivo toda la intervención mediante Facebook.

Durante la grabación, se observa y se escucha que ninguno de los policías dan su brazo a torcer y prosiguen discutiendo.

"Usted me está poniendo en esa acta que mi vehículo no tiene tapas laterales, ese vehículo tiene tapas laterales caballero. Dice que no tiene mandil, ese vehículo tiene mandil… ¿señor no me va entregar el acta?", expresa García Lavado.

Mientras tanto, el otro agente policial trata de convencer que le dé los papeles correspondientes sin éxito alguno.

"Ah, ¿no quiere que lo intervenga? Usted debe dar el ejemplo a la ciudadanía. Ande con su licencia de conducir y tarjeta del vehículo, entonces, para evitar problemas", alega el efectivo que realiza la detención.

Mira el video completo aquí: