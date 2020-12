Un video en el que aparece un niño desconsolado porque no quiere regresar a su casa por temor a seguir recibiendo los maltratos de sus padres, ha causado indignación en la provincia de Pataz, en La Libertad .

En las imágenes se aprecia al pequeño arrodillado en el suelo y llorando desconsoladamente, mientras narra los maltratos de los que es víctima por parte de sus progenitores.

Las imágenes fueron captadas por un ciudadano, quien se compadeció del pequeño y decidió grabarlo para hacer pública su denuncia. el menor se encontraba en el anexo de Vaquería de Andas, en el distrito de Parcoy.

Entre sollozos, el menor afirma que sus padres lo golpean desde que tenía tres años de edad, cuando hace sus tareas o está comiendo. Incluso afirma que una vez lo golpearon en la cabeza con una piedra.

En un momento del video, el menor afirma no querer hacer una denuncia porque teme que sus padres puedan volver a golpearlo. “Tengo miedo que me peguen, me quiero ir [...] No me tienen paciencia y no se van hasta que se cansan de pegarme”, se le escucha decir al pequeño.

A raíz del lamentable video, una trabajadora social del Centro de Emergencia Mujer viajó hasta la zona para brindar atención al pequeño, mientras que el consejero por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez Ponce, manifestó que se tomarán las acciones legales, según informa Exitosa Trujillo.

