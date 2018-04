Fabiola Muñoz Dodero: "Vamos a trabajar la educación ambiental en los colegios"

A raíz de la emergencia ambiental que se declaró tras el incendio en Trapiche, conversamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz . La abogada destacó que la educación ambiental es la base para que cualquier país logre desarrollar una cultura de prevención. Además, aseguró que reeducar a la población en el cuidado del medio ambiente es indispensable para reducir los indicadores de ciertas enfermedades, como la anemia y la tuberculosis.

Tras el incendio en un almacén de llantas que generó gran alarma en Lima Norte, ¿qué medidas deben tomar las autoridades para evitar que este tipo de casos se repita?

Desde el Ministerio del Ambiente vamos a capacitar a los gobiernos locales para mejorar la fiscalización de los establecimientos antes de que se otorguen las licencias de funcionamiento. Trabajaremos más fuertemente el tema de la prevención. Si planificamos y tomamos las acciones correctas, estamos reduciendo los riesgos de pasar por eventos de este tipo.

¿Qué otros planes tiene para el sector?

Uno de los temas principales es el de los residuos sólidos. La contaminación ambiental y lo vinculado a residuos sólidos domésticos e industriales son las principales preocupaciones de la población y también de nosotros como autoridades. Si trabajamos de la mano con gobiernos locales y regionales, a nivel nacional, vamos a poder cerrar la brecha enorme que tenemos en número de rellenos sanitarios.

¿Cuál es el déficit de rellenos sanitarios en nuestro país?

El Ministerio del Ambiente ha hecho un estudio analizando cuántos rellenos sanitarios se requieren para manejar adecuadamente los residuos sólidos a nivel nacional. Son 256 los que deberíamos tener. ¿Cuántos hay? 25. Es decir, hay una brecha del 90% de rellenos sanitarios que debemos subsanar. Nos hemos propuesto, por lo menos, avanzar en un 30% respecto a lo que tenemos ahora.

¿Habrá algún proyecto para controlar el arrojo de residuos en la vía pública?

Esto se tiene que revisar directamente con los gobiernos locales. Por ejemplo, uno de los temas más críticos es el uso de los plásticos. Hay iniciativas de congresistas, proyectos de ley, el Ejecutivo también tiene una respuesta. Lo estamos coordinando porque necesitamos una ley que regule el uso de plásticos. Nosotros los utilizamos en todos los mercados, al igual que las cañitas, cuando en los países más desarrollados están en desuso. Dejar de usar la cañita sí tiene un impacto enorme en el medio ambiente.

Pero todo ello parte también de un tema de educación.

Parte de la cultura que tenemos que generar con nuestros niños y niñas en los colegios. Esta es otra línea que vamos a trabajar fuertemente a través de la educación ambiental en los colegios. Ya se ha ido coordinando con el Ministerio de Educación y otros actores, porque estamos convencidos de que si nosotros trabajamos desde el colegio, desde la educación formal y no formal, también vamos a lograr cambios culturales que –aunque son los más difíciles de conseguir– son los más importantes.

¿Exactamente qué cambios esperan generar?

Los problemas ambientales han existido siempre. Yo creo que este tema de los residuos sólidos debería ser parte de una campaña en la que todos nos sumemos, necesitamos desde los medios de comunicación, las escuelas y de todos los sectores que reconocemos que necesitamos vivir en una casa limpia. Esto no es solo en nuestras cuatro paredes porque el Perú es nuestra casa, tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestras calles estén limpias, y así no padecer enfermedades.

¿Qué tipo de enfermedades están relacionadas directamente con el tema del medio ambiente?

Esto está muy asociado a los indicadores que tenemos de anemia, intoxicación crónica, incluso tuberculosis. No podemos pretender que los niños mejoren, o reducir la tasa de mortalidad, si ellos no viven en un ambiente saludable. Yo creo que ese es uno de los temas más críticos que hemos encontrado en este sector.

¿Estas propuestas fueron expuestas durante la VIII Cumbre de las Américas?

En realidad, los países en general tenemos una preocupación por el tema de los bosques, tenemos que parar con la deforestación y generar que las actividades económicas productivas como la agricultura y la ganadería no se desarrollen a costa del bosque, sino de manera compatible. Tenemos experiencia en países de la región que apuestan por una agricultura climáticamente inteligente y eso es parte de lo que, como país, pusimos sobre la mesa. Realmente los bosques están muy relacionados con el tema del agua, que es otro asunto importantísimo. Queremos que los bosques y el agua sean centros de referencia para la toma de decisiones de políticas públicas en nuestros países.

¿Todo esto sería parte de un trabajo articulado con los demás ministerios?

Es muy interesante porque desde el primer Consejo de Ministros, el presidente Vizcarra y el premier Villanueva han coincidido en una idea que creo que todos los ministros compartimos. Es muy raro encontrar un tema que sea solo de un sector. En realidad, en muchos de estos temas nos cruzamos y ahí es donde debemos fortalecer el trabajo articulado y la coordinación con los sectores del Ejecutivo, pero también con los que están en el campo como los gobiernos regionales.

Ahí volvemos al tema de la educación en las escuelas.

Si hablamos de educación ambiental, ese es un tema crítico para trabajar con el Ministerio de Educación, pero también con las autoridades locales. Eso es pensar en lo que los abogados llamamos el bien jurídico mayor. No estamos pensando en el sector, sino en la agenda de un país. Creo que el trabajo conjunto es algo muy importante.

TENGA EN CUENTA

* “Estudié Derecho, con especialización en Civil y del Ambiente, en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tengo un diplomado en Educación Intercultural y estoy preparando mi tesis para obtener el grado de magíster en Política Social a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

* “Fui directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). He trabajado para programas de preservación forestal, como el USDA, Forest Service International Programs y World Wildlife Fund. También fui secretaria general del Ministerio de Agricultura en 2004”.

* “Estamos tratando de organizar a cada grupo de regiones para hacer un trabajo en conjunto sobre problemas macro. Esto no quiere decir que la reconstrucción no se vea a nivel de todo el país o que a la zona norte no le importe la minería ilegal, pero estamos tomando prioridades”.