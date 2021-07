Doña Julia Miranda Lizano, de 105 años, natural de Piura, pero chiclayana de corazón, hizo un alto a su aislamiento voluntario, para acudir a la Casa Comunal de la Juventud, vacunatorio de EsSalud en Lambayeque y recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer, que la protegerá contra el Covid-19. A pesar del tiempo recuerda con lucidez que prestó servicios en el área de cocina del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, 40 años atrás.

A las preguntas formuladas por su propia nieta, doña Julia respondió, me llamo Julia Miranda Lizana, soy de Yapatera- Piura, he trabajado en el área de cocina del Hospital Antiguo (Almanzor Aguinaga). Me siento bien sí, contenta sí, por todo. Voy a ver mis hijos, a mis nietos y tataranietos [Luego de recibir la vacuna].

Así como a Doña Julia, desde el 17 de mayo pasado, cuando la Red Asistencial Lambayeque, inició el proceso de inmunizaciones en sus dos vacunatorios, ubicados en la Institución Educativa (I.E). Karl Weiss y en la Casa Comunal de la Juventud, han sido vacunados, más de 20 mil 800 asegurados y no asegurados.

La población longeva siempre ha sido prioritaria en el Plan Nacional de Vacunación. Además, de los vacunatorios peatonales, las inmunizaciones se realizan a través del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), informó, el jefe de la Oficina de Atención Primaria de la Red Asistencial Lambayeque, Dr. Eduardo Cabredo Zelada.

En esa línea, el funcionario, destacó que, en la primera fase del proceso de vacunación contra el Covid-19 han sido inoculados pacientes asegurados que cuentan con grado de discapacidad 3, y que por tanto no pueden desplazarse, “hemos ido a vacunarlos a sus domicilios en su totalidad”, añadió.

Asimismo, en esta primera etapa, el personal de primera línea [médicos, enfermeras, tecnólogos, entre otros profesionales de la salud] recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el Covid-19. Para este segundo momento, en un sistema dinámico, que tiene por objetivo proteger a toda la población lambayecana, son inmunizados asegurados y no asegurados según grupo etario, personas con comorbilidades y pacientes oncológicos.

Población debe completar su segunda dosis

La mejor manera de protegernos y elevar el nivel de respuesta de nuestro sistema inmunológico contra el Covid-19, es cumpliendo con recibir las 2 dosis de las vacunas que nos protegerán contra el nuevo coronavirus.

El Dr. Cabredo Zelada, formuló un llamado a la ciudadanía a acercarse a los puntos de vacunación y recibir la segunda dosis, “porque hasta ahora existe un tipo de deserción”.

Agregó, que es importante completar el esquema de vacunación para generar anticuerpos que mejoren la capacidad de respuesta frente al virus, reduciendo las probabilidades de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.

