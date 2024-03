La empresaria Yessica Salazar Zavaleta vive aterrada desde el 9 de marzo. La mujer ha recibido mensajes de texto, audios y hasta videos extorsivos por parte de criminales que le vienen exigiendo la suma de S/3 millones para no atentar contra su vida.

MIRA TAMBIÉN: Coronel Víctor Revoredo deja Trujillo y regresa a Lima

La empresaria, vinculada al sector de construcción, teme por la seguridad de sus dos hijos, temiendo que los delincuentes cumplan con sus advertencias de secuestrarlos. Las intimidaciones comenzaron el pasado 9 de marzo, inicialmente con llamadas telefónicas y luego con mensajes de texto, audios y videos. Los criminales incluso enviaron videos de armas de fuego por WhatsApp.

“Mire señora, Lorena. Hoy día sábado 9 de marzo de 2024. (Muestra arma de largo alcance) Para que vea que es realidad todo esto, así que piense bien. Tienes 48 horas”, se escucha en uno de los videos.

“Estoy viviendo una pesadilla”, expresó Salazar. “Es imposible acceder a esa cantidad de dinero. Lo peor vino después, han advertido en más de una oportunidad que si no cumplía, secuestrarían y matarían a mis hijos. Lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie”.

La víctima, madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, presentó su denuncia ante el Ministerio Público, con sede en el distrito de La Esperanza, provinvicia de Trujillo.

“Se han atribuido el secuestro y asesinato de un empresario minero. Me han dicho que yo terminaré así si no les pago los 3 millones de soles. Yo le pido al coronel Víctor Revoredo que vea este caso, los criminales no le pueden ganar a la gente que actúa bien”, sostuvo.

Salazar también señaló a un hombre con el que mantuvo una relación comercial como sospechoso.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: