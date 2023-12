La agrupación norteña de cumbia Grupo 5 está en boca de todos, no solo por su popularidad, sino porque se ha convertido en la nueva víctima de la delincuencia.

Hace unos días, a vísperas de la Nochebuena, un delincuente disparó y arrojó un explosivo a una de las casas que tienen en Lima. Recientemente, la banda denunció que continúa recibiendo mensajes extorsivos con videos y fotografías disparando armas de fuego. Además, le piden S/500,000 de cupo para no atentar contra su vida ni la de sus familiares, según confirmaron fuentes policiales a Perú21.

“Quiero que nos colabores con medio millón de soles, no dólares. No somos gringos, somos bien peruanos y sabemos hacer bien nuestro trabajo. Fue advertencia el rafagón. Está en tus manos la solución”, dice parte del extenso mensaje enviado por WhatsApp.

Uno de los representantes de los intérpretes de ‘La culebrítica’ precisó que eran amenazados desde octubre de 2022, entre el 4 y 19 de ese mes, según la denuncia; sin embargo, hasta el momento no se ha dado con la captura de los hampones. El general PNP Óscar Arriola sostuvo que no pudieron continuar con las investigaciones porque el Ministerio Público no devolvió la carpeta.

“El año pasado ya se produjeron extorsiones contra los integrantes del Grupo 5. Denunciaron a Secuestros. Secuestros hizo un informe y lo envió al Ministerio Público. Mientras tanto, la Policía no puede continuar investigando hasta que no vuelva la carpeta. La carpeta nunca volvió y es por eso que los del Grupo 5 dicen ‘pero el año pasado también denunciamos a la Policía y no se ha hecho la investigación’. Y es porque la carpeta quedó en el Ministerio Público”, dijo en una entrevista.

A pesar del peligro al que están expuestos, la orquesta de cumbia continuará trabajando durante estas fiestas. Hoy, por ejemplo, se iban a presentar en La Unión, en el Bajo Piura, pero informaron que se cancelaba debido a “problemas políticos de la zona”.

DATOS:

·Los cantantes de ‘Motor y motivo’ dijeron que la cancelación del concierto de hoy no es por el caso de extorsión, sino por “problemas políticos internos en la ciudad, que incluso amenazaban con no dejar ingresar el escenario ni equipos de sonido”.

·El Ministerio Público solicitó a las empresas telefónicas información correspondiente a los dos números que fueron utilizados para realizar los actos delictivos.





